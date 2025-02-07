Запад определился с реальной заменой Путину: о ком речь

Запад не рассматривал и не рассматривает в качестве реальной альтернативы российскому правителю Владимиру Путину деятелей российской оппозиции. В случае ухода или отстранения главы Кремля его преемником на Западе хотели бы видеть системного государственника. Об этом бывший депутат Госдумы РФ, имеющий гражданство Украины российский оппозиционер Илья Пономарев заявил в интервью "Главреду", передает портал "Комментарии".

Путина Запад если и будет на кого-то "менять", то на системного человека, а не на оппозицию, считает Илья Пономарев. Фото: пресс-служба Кремля

Пономарев, в частности, не согласился с тезисом, что оппозиционера Алексея Навального Запад рассматривал как возможную альтернативу главе Кремля. Он возразил, что "так это подавали журналисты".

"Я не видел ни одного серьезного человека на Западе, который действительно рассчитывал бы на него. Они скорее смотрят на системных фигур, таких как (глава правительств РФ Михал) Мишустин, младший Патрушев (Дмитрий Патрушев, заместитель Мишустина и сын влиятельного соратника Путина — Николая Патрушева — ред.) и даже, в некотором смысле, Дмитрий Анатольевич Медведев до сих пор выглядит в качестве альтернативы", — утверждает эксперт.

Пономарев еще раз подчеркнул, что на его памяти, чтобы Запад "всерьез рассматривал Навального, (Михаила) Ходорковского или кого-то еще – такого никогда не было". А выделять и подсвечивать какую-то из желаемых системных кандидатур сейчас тоже никто не будет — разве что только в качестве провокации.

"Если Запад заявит, что принципиальные вопросы с Путиным обсуждать не готов, а, например, с Мишустиным – пожалуйста, это станет прекрасным поводом для внутренних разногласий. Я бы посмотрел, сколько после этого Мишустин будет оставаться на позиции премьер-министра. Скорее всего, Путин сам бы его снял", — полагает политик.

Как писали "Комментарии", социолог Игорь Эйдман предупреждает: что именно Путин говорит на тему мирных переговоров, не имеет значения. Диктатор показывает такую позицию только для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа (якобы ультиматум выполняется, работа над прекращением огня ведется) и для дестабилизации Украины. Путин готов к имитации переговоров, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения, объяснил социолог. Для этого ему нужна тема выборов в Украине. Поэтому внимательно следить за политической игрой главы Кремля и оказывать на него давление — важно.