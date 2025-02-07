logo

BTC/USD

96128.93

ETH/USD

2639.84

LTC/USD

108.02

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Запад определился с реальной заменой Путину: о ком речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад определился с реальной заменой Путину: о ком речь

Приводить в Кремль оппозиционеров Запад никогда не собирался, утверждает Пономарев

7 февраля 2025, 23:47 comments2587
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Запад не рассматривал и не рассматривает в качестве реальной альтернативы российскому правителю Владимиру Путину деятелей российской оппозиции. В случае ухода или отстранения главы Кремля его преемником на Западе хотели бы видеть системного государственника. Об этом бывший депутат Госдумы РФ, имеющий гражданство Украины российский оппозиционер Илья Пономарев заявил в интервью "Главреду", передает портал "Комментарии".

Запад определился с реальной заменой Путину: о ком речь

Путина Запад если и будет на кого-то "менять", то на системного человека, а не на оппозицию, считает Илья Пономарев. Фото: пресс-служба Кремля

Пономарев, в частности, не согласился с тезисом, что оппозиционера Алексея Навального Запад рассматривал как возможную альтернативу главе Кремля. Он возразил, что "так это подавали журналисты".

"Я не видел ни одного серьезного человека на Западе, который действительно рассчитывал бы на него. Они скорее смотрят на системных фигур, таких как (глава правительств РФ Михал) Мишустин, младший Патрушев (Дмитрий Патрушев, заместитель Мишустина и сын влиятельного соратника Путина — Николая Патрушева — ред.) и даже, в некотором смысле, Дмитрий Анатольевич Медведев до сих пор выглядит в качестве альтернативы", — утверждает эксперт.

Пономарев еще раз подчеркнул, что на его памяти, чтобы Запад "всерьез рассматривал Навального, (Михаила) Ходорковского или кого-то еще – такого никогда не было". А выделять и подсвечивать какую-то из желаемых системных кандидатур сейчас тоже никто не будет — разве что только в качестве провокации.

"Если Запад заявит, что принципиальные вопросы с Путиным обсуждать не готов, а, например, с Мишустиным – пожалуйста, это станет прекрасным поводом для внутренних разногласий. Я бы посмотрел, сколько после этого Мишустин будет оставаться на позиции премьер-министра. Скорее всего, Путин сам бы его снял", — полагает политик.

Как писали "Комментарии", социолог Игорь Эйдман предупреждает: что именно Путин говорит на тему мирных переговоров, не имеет значения. Диктатор показывает такую позицию только для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа (якобы ультиматум выполняется, работа над прекращением огня ведется) и для дестабилизации Украины. Путин готов к имитации переговоров, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения, объяснил социолог. Для этого ему нужна тема выборов в Украине. Поэтому внимательно следить за политической игрой главы Кремля и оказывать на него давление — важно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.info/interview/zapad-i-ukraina-mogut-rasshatat-kremlevskuyu-elity-postaviv-pod-somnenie-legitimnost-putina-ponomarev-10637513.html
Теги:

Новости

Все новости