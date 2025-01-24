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Трамп – больший альфа-самец, чем Путин: у диктатора большие проблемы

Переключить Россию с военного режима на обычный будет непросто

24 января 2025, 21:29
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Николай Лисицын

У правителя РФ Владимира Путина есть по меньшей мере две причины, по которым он скорее будет продолжать войну в Украине, чем пойдет на ультиматум президента США Дональда Трампа. И боязнь показаться слабым лидером тут только на втором месте. Такое мнение выразил основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает портал "Комментарии".

Трамп – больший альфа-самец, чем Путин: у диктатора большие проблемы

Путин не может спасовать перед Трампом, но главная причина, по которой война в Украине продолжится - другая. Фото: 24 канал

Шлинчак отмечает, что сейчас основная дискуссия идет в психологической плоскости – "отступит или не отступит Путин перед угрозами Трампа?". Однако ответ на этот вопрос, закончится ли война, кроется как раз не в психологии, а в элементарной логике диктатора.

"Путин так раскочегарил свою военную машину и перепрошил мозги своего "глубинного народа", что ему без продолжения войны никак. Сворачивание боевых действий, остановка выплат и даже минимальное уменьшение бюджета на нужды минобороны автоматически запустит волну недовольства", — прогнозирует эксперт.

Поэтому, пока Путин будет жив, ему постоянно нужна агрессия, заключает Шлинчак. А в данный момент нет даже альтернативного объекта агрессии, кроме Украины.

"Переключиться на другой вариант (Сирию, например) сейчас не очень получится. Соответственно, еще одна маленькая "победоносная" война – вещь совершенно неочевидная в силу нехватки ресурсов", — считает политилог.

Теоретически в случае "подморозки" военных действий в Украине еще год Путин может "кормить" свое окружение тем, что "мы сейчас еще раз подготовимся – и как ударим". И тут уже проявится второй фактор.

"Но по факту тогда следует признать, что Трамп – больший альфа-самец, чем сам Путин. А это уже понятийные проблемы, когда царь становится в понимании окружения слабым", — поясняет Шлинчак.

Он делает вывод, что Путин будет воевать до тех пор, пока объективно будет иметь силы. Это не исключает сценариев, что он "будет водить хороводы с Трампом или Си Цзиньпином", создавая видимость, что настроен на переговоры.

"Для него (Путина) сейчас остановить войну – более смертоносная опасность, чем ее продолжать, обещая своему окружению, что "вот-вот мы их (Украину, Европу, США) дожмем". Главная угроза для нас – чтобы они действительно не дожали. И пока что эта угроза до сих пор актуальна", — резюмирует Шлинчак.

 Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с  Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор, который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.



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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid0NoVreYoDu2TnoNAQ8AhosNSpLsJSxaAMNmzwinouW4YRTc8HcsbH21VEAq1v9Y8sl?rdid=sIXdkkNpk7eYjzVP#
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