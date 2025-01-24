Трамп – больший альфа-самец, чем Путин: у диктатора большие проблемы

У правителя РФ Владимира Путина есть по меньшей мере две причины, по которым он скорее будет продолжать войну в Украине, чем пойдет на ультиматум президента США Дональда Трампа. И боязнь показаться слабым лидером тут только на втором месте. Такое мнение выразил основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает портал "Комментарии".

Путин не может спасовать перед Трампом, но главная причина, по которой война в Украине продолжится - другая. Фото: 24 канал

Шлинчак отмечает, что сейчас основная дискуссия идет в психологической плоскости – "отступит или не отступит Путин перед угрозами Трампа?". Однако ответ на этот вопрос, закончится ли война, кроется как раз не в психологии, а в элементарной логике диктатора.

"Путин так раскочегарил свою военную машину и перепрошил мозги своего "глубинного народа", что ему без продолжения войны никак. Сворачивание боевых действий, остановка выплат и даже минимальное уменьшение бюджета на нужды минобороны автоматически запустит волну недовольства", — прогнозирует эксперт.

Поэтому, пока Путин будет жив, ему постоянно нужна агрессия, заключает Шлинчак. А в данный момент нет даже альтернативного объекта агрессии, кроме Украины.

"Переключиться на другой вариант (Сирию, например) сейчас не очень получится. Соответственно, еще одна маленькая "победоносная" война – вещь совершенно неочевидная в силу нехватки ресурсов", — считает политилог.

Теоретически в случае "подморозки" военных действий в Украине еще год Путин может "кормить" свое окружение тем, что "мы сейчас еще раз подготовимся – и как ударим". И тут уже проявится второй фактор.

"Но по факту тогда следует признать, что Трамп – больший альфа-самец, чем сам Путин. А это уже понятийные проблемы, когда царь становится в понимании окружения слабым", — поясняет Шлинчак.

Он делает вывод, что Путин будет воевать до тех пор, пока объективно будет иметь силы. Это не исключает сценариев, что он "будет водить хороводы с Трампом или Си Цзиньпином", создавая видимость, что настроен на переговоры.

"Для него (Путина) сейчас остановить войну – более смертоносная опасность, чем ее продолжать, обещая своему окружению, что "вот-вот мы их (Украину, Европу, США) дожмем". Главная угроза для нас – чтобы они действительно не дожали. И пока что эта угроза до сих пор актуальна", — резюмирует Шлинчак.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.