Трамп атакует и смотрит, где "провалится": как скоро его ждет серьезный ответ

Президент США Дональд Трамп с первого дня своей каденции атакует мир по всем фронтам, согласно своим бизнес-правилам, изложенным в фильме "Ученик". Однако реальных достижений эта тактика ему не принесла, а вскоре последует и "ответка". Об этом пишет портал "Комментарии", ссылаясь на мнение политического аналитика Виктора Андрусива.

Трамп атакует весь мир, и скоро мир начнет отвечать ему, считает Андрусив. Коллаж: "Комментарии"

"Что происходит? Если вы не смотрели фильм "Ученик" о Трампе, то я вам прямо очень рекомендую. В этом фильме озвучены три его правила: 1. Мир – это беспорядок. Атакуй, атакуй, атакуй. 2. Ничего не признавай и все отрицай. 3. Никогда не признавай поражений", — напомнил эксперт.

Аналитик констатирует, что сейчас именно это в мире и происходит. Трамп атакует по большому количеству фронтов, оказывает давление и никому не дает отдохнуть.

"Суть этой стратегии состоит в том, что он смотрит, где "провалится", и на этом сконцентрируется. На самом деле в реальной практической плоскости успехи достаточно скромны и будут еще скромнее. Под его мощным натиском "система" как внутри США, так и снаружи – растерялась. Но в ближайшие месяцы это все начнет собираться воедино и давать Трампу серьезный ответ", — прогнозирует Андрусив.

Он приводит свежие примеры — по ситуации в Мексике и Канаде, которые Трамп атаковал одними из первых. Американский президент, по мнению аналитика, "достал шашку наголо", а по факту достиг только увеличения количества войск на границе против мигрантов, и ситуация затихла. С Европой, по его оценке, эффект будет не больше — "Европа долго запрягает, но надежно едет".

Ситуация вокруг Украины, по словам Андрусива, при Трампе развивается так, как и прогнозировал аналитик. Трамп надавил на Зеленского и Путина, чтобы организовать переговоры. Но на этих переговорах нет предложения, которое может устроить стороны.

"Вспомните, я писал, что к лету 2025 года он даже встречи на уровне каких-то представителей достигнет. Но по состоянию на сегодняшний день остаются абсолютно неразрешимые вопросы, на которые не пойдет ни Украина, ни Россия. Для нас – это вопрос гарантий безопасности в виде НАТО, ядерного оружия или чего-то другого. Для Путина это демилитаризация, устранение угрозы и признание завоеваний. Где здесь поле для компромисса сегодня – я не вижу от слова "совсем", — указал он.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскрыл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну. Также сообщалось, что Кремль собрал команду дипломатических "тяжеловесов" для переговоров с США и Украиной. В свою очередь, Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ по украинским ресурсам не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.