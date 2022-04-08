Трагедия в Краматорске: зачем россияне ударили ракетой по вокзалу – что делать Украине

Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. Согласно последним данным, из-за удара ракеты "Точка-У" погибли почти 40 человек, около 90 получили ранения… Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" действия агрессора, а также рассказали, что может остановить преступления россиян против человечности.

Железнодорожный вокзал, фото из открытых источников

Россия уважает только силу, иначе она никогда не остановит агрессию

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поясняет:



"Мы видим, что россияне специально целятся в гражданские объекты. Жилые дома, школы, больницы, включая роддома, вокзалы. Цель – усилить гуманитарный кризис, оставить как можно больше заложников в зоне боевых действий либо на оккупированных территориях. И с помощью этих заложников не давать украинским военнослужащим давать эффективный отпор. А также – давить на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности, пытаясь склонить на российские условия мирного соглашения".

Россияне совершают все эти злодеяния просто потому, что могут это сделать, считает Татьяна Попова. По ее мнению, единственное, что может остановить агрессора – получение Украиной от Запада тяжелого вооружения. И его использование для освобождения наших территорий.



"Других вариантов нет, – уверена Татьяна Попова. – Россия уважает только силу. Иначе она никогда не остановит агрессию и не пойдет на приемлемые для нас договоренности".

Пока мы не победим – это не остановится

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что ракетным ударом по переполненному железнодорожному вокзалу в Краматорске российские захватчики демонстрируют очередной пример целенаправленного геноцида украинского народа.



"В свое время гитлеровская Германия хотела решить "еврейский вопрос", уничтожив целую нацию. Теперь путинская Россия пытается решить таким образом "украинский вопрос". Без Украины, без украинского народа россиянам, как они считают, будет проще. И их история окажется более правдоподобной. И тут вопрос даже не философии или морали. А вопрос естества, если можно так сказать. Того, что россияне пытаются уничтожить украинскую нацию", – подчеркивает эксперт.

По мнению Виталия Балы, ни на какие переговоры с такими нелюдями идти нельзя.



"Мы должны понимать, что пока мы не победим – это не остановится. Так что нам надо продолжать сражаться, – уверен эксперт. – Параллельно создавая ракетно-космические войска. У нас есть соответствующие мощности. Чтобы на любой ракетный удар мы могли тут же ответить. По любой точке, откуда стартует такая ракета. Нам следует уже не только защищаться, но и атаковать, контратаковать. Иначе истребление украинцев как нации будет продолжаться".

Как сообщал портал, эксперты проанализировали, насколько конструктивны выпады Зеленского в адрес Запада.

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