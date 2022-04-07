Оружие и санкции: насколько конструктивны выпады Зеленского в адрес Запада

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего нового видеообращения прокомментировал новый пакет санкций против РФ, который 6 апреля приняли западные государства. В частности, заявил, что если не будет действительно болезненного пакета санкций против РФ, а также – если не будет поставок необходимого нашей стране оружия, "это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, как разрешение наступать, как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и действия Запада.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Что даже то, что сейчас делают страны Запада – это крайне важно

Помощь стран НАТО в целом и США в частности – и в отношении поставок оружия Украины, и касательно санкций против России – была запоздалой. Если бы соответствующая помощь Украине приходила с 2014-го, российского вторжения в 2022-м и не было. Так считает научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.



"Но хоть помощь нам запоздалая и недостаточная, мы должны быть благодарны за то, что она есть. И что она постоянно расширяется. В конце концов, оружие нам поставляют не Индия, Китай или Израиль, а страны Запада, страны НАТО. Они же вводят антироссийские санкции, – подчеркивает эксперт. – Мы видим, что по мере сопротивления Украины российской агрессии – помощь нам всё возрастает".

Поэтому, акцентирует Алексей Гарань, в отношении западной помощи – следует быть благодарными, но и говорить о том, что она недостаточная. Что ее надо расширять. Особенно касательно поставок средства ПВО, танков, дальнобойной артиллерии. Также, по мнению профессора, следует требовать отключения всех российских банков от SWIFT. Но при этом надо понимать, что даже то, что сейчас делают страны Запада – это крайне важно. И это реальная помощь Украины.



"И в этом смысле меня настораживает та антизападная, даже антинатовская риторика, которая присутствует в последнее время в выступлениях украинского руководства и на "едином информационном канале". Давайте вспомним, что накануне российского вторжения, когда нас предупреждали, что будет война, ответы от официального Киева были – у нас другие данные, наша разведка лучше работает, всё под контролем, мы будем шашлыки жарить на майские праздники… Мы, действительно, их будем "жарить" – в смысле уничтожения российских солдат. Но надо признать, что руководство Украины не отреагировало надлежащим образом на предупреждения западных союзников о скором российском вторжении. Так что критика должна быть сбалансирована. И требуя от Запада большей помощи и более решительных действий, мы не должны впадать в антизападную, антинатовскую риторику", – считает Алексей Гарань.

Он напоминает, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждается вопрос о гарантиях безопасности Украине вне НАТО. Такая модель, отмечает эксперт, возможна.



"Но не нужно при этом говорить, что такие гарантии будут более сильные, чем 5-я статья НАТО (обязывающая членов Альянса в случае нападения на одного из них – давать совместный отпор агрессии). Этого не будет. И наращивать антинатовскую риторику точно не следует, – уверен Алексей Гарань. – Тем более, что поддержка НАТО в Украине сохраняется – и она больше, чем до войны. До войны, согласно исследованиям, поддержка евроатлантической интеграции в Украине была 62%, а сейчас – 68%. Да, такая поддержка чуть упала по сравнению с началом войны, когда она скакнула до 76%. Но, учитывая антинатовскую риторику "коллективного Арестовича" — мы имеем очень высокий процент пронатовских респондентов. И это показывает, что украинцы понимают ситуацию лучше, чем спикеры от нашего руководства".

Мы нуждаемся в военно-технической помощи и оружии ничуть не меньше, чем в начале войны

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких размышляет так:



"Есть очень простой принцип обратной связи: мы что-то делаем и смотрим, достигли ли ожидаемого результата. После чего производим корректировку своих действий. В случае с санкциями, введенными против России цивилизованным миром, ожидаемым результатом должно стать прекращение российской агрессии против Украины. Прекратила ли Россия войну против Украины? Нет. Это значит, что уже применяемые санкции не принесли желаемого результата – не заставили Россию отказаться от войны".

Следовательно, продолжает эксперт, надо произвести корректировку – и вводить более жесткие санкции с более быстрыми последствиями для России.



"То же самое касается и военно-технической помощи для Украины, – уверен Валентин Гладких. – Благодаря полученной помощи и мужеству украинских воинов мы остановили наступление рашистов. Но их войска до сих пор на нашей территории – и готовятся к удару на отдельных направлениях. Поэтому президент Украины в своем обращении абсолютно прав, говоря, что мы нуждаемся в военно-технической помощи и оружии ничуть не меньше, чем в начале войны. И тезис о том, что добро должно быть вооруженным не хуже зла, вполне адекватен. Мы ни на кого не нападаем и не собираемся нападать. Наша цель – освободить свою землю от захватчиков".

По словам эксперта, позитивной является новость, что США могут активировать для Украины программу ленд-лиза – ускоренной военной помощи.



"Лэнд-лиз, – напоминает Валентин Гладких, – является инструментом, который фактически помог СССР воевать с нацистами во время Второй мировой. И заявления США о готовности применить подобные инструменты для поддержки Украины – весьма оптимистичны. Ведь Украина (и это постоянно подчеркивает наша власть, начиная от президента) нуждается как в экономической, так и военно-технической помощи, чтобы дать отпор российским захватчикам. Если мы получим ленд-лиз – это можно будет считать большим достижением украинской дипломатии".

Как сообщал портал, что означает для Украины решение Сената о снятии запретов на поставку оружия от США.



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