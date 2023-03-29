"Тотальный контроль": ГУР прокомментировало ситуацию с заявленным перемещением в Беларусь ядерного оружия

Вместе с партнерами из других стран ГУР МО Украины контролирует возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси и отслеживает ситуацию внутри России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, сделанное в комментарии для ТСН.ua.

Лукашенко - союзник Путіна

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России, – прокомментировал Андрей Черняк. – Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше".

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Напомним, что накануне в интервью Путин заявил, что в Белоруссии к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. Здесь разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также приступят к подготовке белорусских экипажей самолетов, которые могут использовать ядерное оружие. Военный преступник отметил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс "Искандер", который также может являться носителем ядерного оружия. При этом Путин с одной стороны "перевел стрелки" на Лукашенко, который якобы предложил разместить в Беларуси ядерное оружие, с другой — сослался на практику размещения тактического ядерного оружия США в Европе.

"Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — заявил Путин. — Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. 10 самолетов готовы к применению такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш эффективный комплекс "Искандер". Он также может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И с 1 июля заканчиваем строительство хранилища для хранения тактического ядерного оружия на территории Беларуси".

Тем временем стало известно, что Путин унизил Китай сразу после визита Си Цзиньпина. Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО. А Пекин отреагировал на приглашение Зеленского для Си Цзиньпина посетить Украину.

















