Тимошенко может лишить мандата ирпинского депутата от Батькивщины

Лидер политической партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко может инициировать вопрос о лишении мандата депутата Ирпенского городского совета от ВО "Батькивщина" Александра Пикулика, устроившего стрельбу из наградного оружия в одном из ресторанов города. Об этом стало известно во время визита лидера ВО "Батькивщина" в местный совет. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "ITV".

Александр Пикулик. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по словам заместителя командира Теробороны Ирпеня Сергея Глухоцкого, после того как он рассказал Юлии Тимошенко о том, как Пикулик кичился оружием в одном из ресторанов Ирпеня и, выстрелив, чуть не попал в женщину, лидер партии заявила, что намерена лишить Пикулика мандата.

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Часть их разговора была записана на видео.

"Скажите, пожалуйста, почему наши погибшие товарищи до сих пор не получили статус, а Ваш однопартиец Александр Пикулик, получивший наградное оружие, не военнослужащий, и стреляет из него в ресторанах?", — спросил у председателя партии "Батькивщина" Сергей Глухоцкий .

"Кошмар… Что-то будем делать, ему нужно сдать это оружие, мы это знаем, я сегодня об этом услышала", – ответила Юлия Тимошенко.

Напомним, Александр Пикулик – депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.

В СМИ его обвиняют в незаконном строительстве и лоббировании интересов разных застройщиков в местном совете. Александр Пикулик неоднократно задерживался полицией. В частности, осенью правоохранители остановили черный Range Rover, за рулем которого находился Пикулык в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не только сопротивлялся полицейским, но и угрожал наградным оружием. Чтобы унять депутата, на место происшествия выехали сразу три экипажа полиции. Однако в дальнейшем ему удалось уйти от ответственности.

Также недавно СМИ писали о том, что Пикулик выступил против сноса рекламной конструкции одного из своих жилых комплексов на въезде в г. Ирпень и установления там мемориальной стелы "Город-герой".

Так издание "РБК-Украина" сообщало, что именно из-за действий Пикулика сотни ирпинцев остались без жилья и денег. В частности, речь идет о ситуации вокруг ЖК "Центральный Премиум". Там более 300 семей, имущество которых пострадало в результате войны, уже почти год не могут получить ключи от своих квартир. На восстановление жилищного комплекса инвесторы уплатили представителям компании Пикулика по 30 дол. за кв.м. Впрочем, квартиры "Центральный Премиум" так и остаются непригодными для жизни.