Теряет ли Запад интерес к Украине — мнение эксперта

Экономическая и политическая
элита Украины внимательно анализирует последние заявления и действия
отдельных западных партнеров. По мнению политтехнолога, члена общественной
инициативы "Донбасс-Донбасс" Андрея Бодрова, наша страна сейчас переживает не
лучший момент в отношениях с правительствами других государств, пишет "112.юа".
Политтехнолог Андрей Бодров. Фото из открытых источников
"Вместе с
коллегами говорили о тучах, которые сгустились над Украиной на западном
направлении. А признаков этого — масса, — считает эксперт. — Начиная
от мнения Джозефа Байдена о необходимости продолжать урегулирование конфликта
на востоке страны на основе Минских соглашений, выраженном им на
пресс-конференции после окончания женевского саммита 16 июня, и заканчивая
ураганом критики, раздающейся со стороны европейских политиков, СМИ и
авторитетных бизнес-ассоциаций в адрес экономического курса официального Киева".
Андрей Бодров
утверждает, что критику Украины мог вызвать законопроект № 5600
от Министерства финансов и якобы продавливаемый
Офисом президента, который сделает
украинские налоги одними из самых высоких в мире и может привести к масштабным экономическим последствиям.
"Функционер
Европарламента Джузеппе Фернандино направил письмо в адрес Банковой, где
утверждает, что законопроект № 5600 станет причиной удушения крупного и
сознательного налогоплательщика и грозит разрушением украинской экономики и
обнищанием населения, что может угрожать массовой миграцией в страны Европы", — добавляет специалист.
Помимо прочего, политтехнолог
цитирует зарубежное издание Brussels Times, представители которого утверждает, что украинская власть якобы строит
политику на постоянной подмене понятий, а это — отдаляет Украину от европейских ценностей и
перспектив членства в НАТО:
"Подмена
понятий превратилась в нормальное правило политики. Борьбу против коррупции
подменили войной против крупного и среднего бизнеса, справедливый подход к налогообложению
подменили увеличением налогового бремени, судебную систему, как констатировала
ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще пары чиновников, целевое
финансирование Запада на борьбу против Covid-19 используют не по назначению,
как и прежде, все это имеет признаки коррупции".
В копилку "зрады",
считает Андрей Бодров, можно отнести и недавнее заявление Нуланд о том, что Минские
соглашения — единственный
документ по Донбассу ,и США
готовы подключиться к процессу их реализации посредством консультаций с
украинской стороной. По мнению
специалиста, такие слова могут расцениваться как предостережение официальному
Киеву: что блокировать реализацию или выйти из соглашений нельзя.
"В этом
ключе очень сомнительными видятся попытки украинской власти погасить санкциями
и уголовным делами деятельность оппозиции, в частности Виктора Медведчука с его
соратниками. И наоборот, перспективы их исков в ЕСПЧ против решений украинских
властей выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными, — отмечает Андрей Бодров. — Особенно — в свете критической позиции
Верховного комиссара по правам человека ООН, который усмотрел в запрете каналов
"112 Украина", Zik и NewOne, активно транслировавших позицию
Медведчука и других лидеров оппозиции, признаки нарушения права на свободу
слова и политический окрас этих действий".
Также
политтехнолог обратился и к теме Донбасса — насчет возвращения этого региона Украине
и вероятности его реинтеграции.
"Считаю,
что Украине придется сильно измениться на этом пути, — говорит эксперт. — Прежде всего,
прекратить уничижительную и агрессивную риторику в отношении региона.
Прекратить называть Донбасс "раковой опухолью" и
"содержанкой", дать людям гарантии их безопасного возвращения в
совместную с Украиной жизнь вместо постоянных попыток представить
"спонсорами терроризма" простую уборщицу в административном здании,
из заработной платы которой режимы т.н. ЛДНР удерживают налоги, или мелкого
предпринимателя, который ведет свою деятельность и тем выживает сам и спасает
свою семью на неподконтрольной территории".
Подытоживая, Андрей
Бодров отметил, что на данном этапе официальный Киев находится в весьма сложной
внешнеполитической ситуации.
"Крупные
игроки, исходя из собственных политических и экономических мотивов, все больше
оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов и теряют заинтересованность
в дальнейшей военной и экономической поддержке, вместе с тем наращивая критику
действий Банковой", — подчеркнул
эксперт.
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