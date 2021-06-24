Теряет ли Запад интерес к Украине — мнение эксперта

Экономическая и политическая элита Украины внимательно анализирует последние заявления и действия отдельных западных партнеров. По мнению политтехнолога, члена общественной инициативы "Донбасс-Донбасс" Андрея Бодрова, наша страна сейчас переживает не лучший момент в отношениях с правительствами других государств, пишет "112.юа".



Политтехнолог Андрей Бодров. Фото из открытых источников

"В месте с коллегами говорили о тучах, которые сгустились над Украиной на западном направлении. А признаков этого — масса, — считает эксперт. — Начиная от мнения Джозефа Байдена о необходимости продолжать урегулирование конфликта на востоке страны на основе Минских соглашений, выраженном им на пресс-конференции после окончания женевского саммита 16 июня, и заканчивая ураганом критики, раздающейся со стороны европейских политиков, СМИ и авторитетных бизнес-ассоциаций в адрес экономического курса официального Киева ".

Андрей Бодров утверждает, что критику Украины мог вызвать законопроект № 5600 от Министерства финансов и якобы продавливаемый Офисом президента, который сделает украинские налоги одними из самых высоких в мире и может привести к масштабным экономическим последствиям.

"Фу нкционер Европарламента Джузеппе Фернандино направил письмо в адрес Банковой, где утверждает, что законопроект № 5600 станет причиной удушения крупного и сознательного налогоплательщика и грозит разрушением украинской экономики и обнищанием населения, что может угрожать массовой миграцией в страны Европы ", — добавляет специалист.

Помимо прочего, политтехнолог цитирует зарубежное издание Brussels Times, представители которого утверждает, что украинская власть якобы строит политику на постоянной подмене понятий, а это — отдаляет Украину от европейских ценностей и перспектив членства в НАТО:

" Подмена понятий превратилась в нормальное правило политики. Борьбу против коррупции подменили войной против крупного и среднего бизнеса, справедливый подход к налогообложению подменили увеличением налогового бремени, судебную систему, как констатировала ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще пары чиновников, целевое финансирование Запада на борьбу против Covid-19 используют не по назначению, как и прежде, все это имеет признаки коррупции " .

В копилку "зрады", считает Андрей Бодров, можно отнести и недавнее заявление Нуланд о том, что Минские соглашения — единственный документ по Донбассу ,и США готовы подключиться к процессу их реализации посредством консультаций с украинской стороной. По мнению специалиста, такие слова могут расцениваться как предостережение официальному Киеву: что блокировать реализацию или выйти из соглашений нельзя.

" В этом ключе очень сомнительными видятся попытки украинской власти погасить санкциями и уголовным делами деятельность оппозиции, в частности Виктора Медведчука с его соратниками. И наоборот, перспективы их исков в ЕСПЧ против решений украинских властей выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными , — отмечает Андрей Бодров. — Особенно — в свете критической позиции Верховного комиссара по правам человека ООН, который усмотрел в запрете каналов "112 Украина", Zik и NewOne, активно транслировавших позицию Медведчука и других лидеров оппозиции, признаки нарушения права на свободу слова и политический окрас этих действий ".

Также политтехнолог обратился и к теме Донбасса — насчет возвращения этого региона Украине и вероятности его реинтеграции.

" Считаю, что Украине придется сильно измениться на этом пути , — говорит эксперт. — Прежде всего, прекратить уничижительную и агрессивную риторику в отношении региона. Прекратить называть Донбасс "раковой опухолью" и "содержанкой", дать людям гарантии их безопасного возвращения в совместную с Украиной жизнь вместо постоянных попыток представить "спонсорами терроризма" простую уборщицу в административном здании, из заработной платы которой режимы т.н. ЛДНР удерживают налоги, или мелкого предпринимателя, который ведет свою деятельность и тем выживает сам и спасает свою семью на неподконтрольной территории ".

Подытоживая, Андрей Бодров отметил, что на данном этапе официальный Киев находится в весьма сложной внешнеполитической ситуации.

"Крупные игроки, исходя из собственных политических и экономических мотивов, все больше оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов и теряют заинтересованность в дальнейшей военной и экономической поддержке, вместе с тем наращивая критику действий Банковой ", — подчеркнул эксперт.

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