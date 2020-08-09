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Террористы нарушили режим тишины на Донбассе

В субботу, восьмого августа, террористы восемь раз нарушили договоренности

9 августа 2020, 09:42
Автор:

Владимир Лавский
Террористы нарушили режим тишины на Донбассе

Российские вооруженные формирования нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в фейсбуке. 

По данным источника, семь случаев - это вражеские провокации с помощью выстрелов по украинским позициям. Также были зафиксированы инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы. По состоянию на семь утра воскресенья новых случаев нарушений не зафиксировано. Стоит отметить, что среди украинских военных потерь и раненных нет. 

В то же время, подразделения Объединенных сил не ведутся на провокации, продолжая выполнять соглашения от 22 июля. 

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Леонид Кучма вышел из состава Трехсторонней контактной группы. 

"Мы ему очень благодарны, он сделал очень много, но общество не видит этого, поскольку эти переговоры идут в закрытом режиме. Леонид Данилович просто устал, и других причин для его ухода нет", - заявил президент.


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