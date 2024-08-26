Террор РФ прекратится: Кулеба объяснил, почему теперь все зависит от двух решений союзников

Партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отреагировав на массированную атаку россиян 26 августа.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам поскорее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству", – отметил топ-дипломат Украины.

Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

"Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар России 26 августа. По словам президента, это был один из самых больших комбинированных ударов России с начала войны.

Владимир Зеленский опубликовал видео с реакцией на массированный удар России. По словам президента, российские удары нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты.

"Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру", — сказал президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдуме сказали, зачем ударили по Украине дронами и ракетами.



