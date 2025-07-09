Терпение Зеленского закончилось: какое решение готовится по Залужном и компании

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили планы президента Владимира Зеленского отправить в отставку не только посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову, но и посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Украинскому радио рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава МИД отметил, что Оксана Маркарова является одной из самых успешных и эффективных послов, однако у каждого дипломата есть свой "ротационный цикл".

По его словам, в целом следует ожидать около 20 указов об увольнении и назначении новых руководителей зарубежных учреждений. При этом Андрей Сибига конкретно о Валерии Залужном ничего не сказал, но перечислил Великобританию, как одну из стран Большой семерки, где также будут кадровые решение в дипломатическом корпусе Украины.

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе — трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", – отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в почти сотне стран нет дипломатического представителя Украины высшего ранга, несмотря на обещание президента Украины заполнить все вакантные должности до конца года. Однако не во всех странах вообще есть посольства, а значит, и вакантные должности. С некоторыми странами дипломатические отношения разорваны, у некоторых вообще нет дипломатической миссии или ее уровень ниже посла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Слово и дело".

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, кого Украина хочет отправить послом в США вместо Маркаровой.



