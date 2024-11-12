Стало известно, кого Украина хочет отправить послом в США вместо Маркаровой

Появилась информация, что Украина может заменить посла в США Оксану Маркарову. Как отметил Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, уже якобы даже составлен "шорт-лист" из претендентов.

Оксана Маркарова

По его словам, Киев точно не рассматривает на должность посла бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Шлинчак отметил, что среди вероятных претендентов оказался Тимофей Милованов, внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики и почетный президент КШЭ.

Кроме того, по информации Шлинчака, на должность посла якобы также рассматривают заместителя главы Офиса президента Игоря Жовкву и Андрея Мельника, работающего сейчас послом в Бразилии, а до этого он был послом в Германии.

В целом, отметил Шлинчак, существует убеждение, что нового посла следует назначить к инаугурации Дональда Трампа.

При этом эксперт напомнил, что "черную метку" госпожа посол Оксана Маркарова получила непосредственно от спикера Палаты представителей Джонсона как раз в дни визита президента Зеленского в США.

"Республиканцы упрекают Маркарову в более тесных отношениях с демократами, соответственно, после выборов Украина должна была отправлять в дипломатическую командировку того, кто реально может наладить нормальный контакт с новой командой Белого Дома. Кстати, россияне сейчас уже через лоббистов пробивают кучу встреч с людьми, которые могут попасть в эту команду. И нам бы в этот момент не отставать", — добавил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о дипломатическом скандале. В частности, в сентябре, республиканцы потребовали уволить посла Украины Оксану Маркарову.



