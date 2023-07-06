Тайные переговоры: стало известно о чем США говорят с Кремлем

Бывшие американские чиновники проводят конфиденциальные переговоры с РФ о судьбе Украины, чтобы иметь в дальнейшем основу для проведения будущих переговоров между двумя государствами.

США проводят переговоры с Россией (фото из открытых источников)

Об этом информирует NBC News, обнародовав мнения экс-чиновников и нынешних представителей властей Соединенных Штатов.

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"Среди целей — держать каналы связи с Россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны", — комментируют информаторы, желающие остаться анонимными.

Секретные переговоры со страной-агрессорой проводит группа экс-чиновников, причастных к американской сфере национальной безопасности, они из ранга бывших экспертов и дипломатов. Это бывший помощник председателя Пентагона Мэри Бет Лонг, европейский эксперт Чарльз Купчан его коллега по России Томас Грэм и еще несколько отставных чиновников, работавших в Белом доме и Госдепартаменте.

С российской стороны представлены в тайных переговорах ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов и некоторые бывшие чиновники, постоянно контактирующие с чиновниками, принимающими решение в кремлевской власти.

На одном раунде подобных переговоров побывал глава российского МИД Сергей Лавров. Событие было в апреле, когда министр прибыл на заседание ООН в Нью-Йорк. С ним обсуждались тезисы вопросов о судьбе оккупированных Россией украинских территорий и поиски дипломатических решений. Переговоры прошли с ведома Администрации Джо Байдена, однако не по ее указаниям. О результатах переговоров представители американской Администрации были проинформированы.

"Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после продолжающегося контрнаступления Украины", — утверждается в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США предоставят Украине новое оружие