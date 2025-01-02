Тайна кремлевского самолета: дипломат объяснил, почему в США летал Патрушев, а не Путин

Российский спецборт Ил-96−300, полет которого в США наделал шуму в конце 2024 года, действительно мог доставить в Вашингтон высокопоставленную делегацию РФ для контактов с командой избранного президента Дональда Трампа. Российского правителя Владимира Путина в самолете не было, а вот его помощник Николай Патрушев вполне мог быть, и это логично. Такое мнение высказал в эфире Radio NV украинский дипломат Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах.

Патрушев рассчитывает, что он является не просто голосом Путина, а отцом его преемника, считает Чалый. Фото: kremlin.ru

По словам дипломата, "некоторые источники в Америке" говорят о том, что Патрушев действительно был там и вел "определенные разговоры, обсуждения". Чалый признался, что лично у него нет такого источника, "чтобы на сто процентов подтвердить, из Белого дома", но американские журналисты и эксперты об этом говорят.

"Я вам объясню место Патрушева. У них государство спецслужб, это уже всем известно. Патрушев в иерархии спецслужб находится выше, чем Путин. И, кстати, как это ни странно, и Алиев-старший (экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, отец нынешнего президента страны Ильхама Алиева) был выше, и нынешний президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) был в свое время выше. Так что это одна причина, по которой Патрушев сейчас на верхних ступенях этой иерархии", — заявил экс-посол Украины.

По мнению Чалого, есть еще один момент, почему именно Парушев берет на себя самые деликатные и важные миссии и мог быть на борту. Он чувствует себя частью проекта "преемник", объяснил дипломат. По некому джентльменскому соглашению, Николай Патрушев, хоть и выше Путина в иерархии ФСБ, не конкурирует с ним за власть в РФ. Но зато его сын Дмитрий Патрушев выбран преемником, "унаследует" должность президента РФ, и сейчас Патрушева-младшего продвигают по карьерной лестнице к кремлевским вершинам власти.

"То есть Патрушев рассчитывает, что он является не просто голосом Путина, нет. Он считает, что его предложения должны быть не просто учтены Путиным, а это может лечь в основу реальных действий уже сегодня. Потому что на завтра, мне кажется, он рассматривает свою семью, Патрушевых, как преемников этой власти (Путина)", — пояснил Чалый.

Как писал портал "Комментарии", российский правительственный самолет Ил-96-300 в конце декабря провел два дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. Официальное объяснение МИД России о "ротации дипломатов" не вызвало доверия, и у экспертов появилось несколько версий, объясняющих этот полет (а на фоне изоляции РФ и санкций против страны-агрессора, каждый такой случай — исключительное событие). Были предположения, что спецборт РФ мог использоваться для доставки делегации на переговоры — так считает, например, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян отвергает версию о переговорах, поскольку даже для секретных бесед в XXI веке есть масса безопасных средств связи. Он считает, что самолет выполнял "специфическую" миссию и мог перевозить секретные материалы, военные документы, дипломатическую почту, оружие, наркотики или наличные для резидентуры.



Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз украинского журналиста Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз украинского журналиста Дмитрия Гордона , который утверждал, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря вечером Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться. Журналист сетует, что у него были данные от источников в Вашингтоне, что 30 декабря пройдет "историческая" встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина. Якобы готовить эту встречу и летал в Америку Патрушев — тайно, на спецборте Путина. Но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались, а сними и прекращение огня.





Блогер и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Гордона в "беспардонной лжи". Арестович утверждает, что ни Путин, ни помощник президента РФ Николай Патрушев "никуда не летали и не собирались лететь". Блогер подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером.



