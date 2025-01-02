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Тайна кремлевского самолета: дипломат объяснил, почему в США летал Патрушев, а не Путин

Помощник главы Кремля для спецслужб - более авторитетный персонаж, чем сам российский правитель, считает Валерий Чалый

сегодня, 21:17
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Николай Лисицын

Российский спецборт Ил-96−300, полет которого в США наделал шуму в конце 2024 года, действительно мог доставить в Вашингтон высокопоставленную делегацию РФ для контактов с командой избранного президента Дональда Трампа. Российского правителя Владимира Путина в самолете не было, а вот его помощник Николай Патрушев вполне мог быть, и это логично. Такое мнение высказал в эфире Radio NV украинский дипломат Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах.

Тайна кремлевского самолета: дипломат объяснил, почему в США летал Патрушев, а не Путин

Патрушев рассчитывает, что он является не просто голосом Путина, а отцом его преемника, считает Чалый. Фото: kremlin.ru

По словам дипломата, "некоторые источники в Америке" говорят о том, что Патрушев действительно был там и вел "определенные разговоры, обсуждения". Чалый признался, что лично у него нет такого источника, "чтобы на сто процентов подтвердить, из Белого дома", но американские журналисты и эксперты об этом говорят.

"Я вам объясню место Патрушева. У них государство спецслужб, это уже всем известно. Патрушев в иерархии спецслужб находится выше, чем Путин. И, кстати, как это ни странно, и Алиев-старший (экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, отец нынешнего президента страны Ильхама Алиева) был выше, и нынешний президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) был в свое время выше. Так что это одна причина, по которой Патрушев сейчас на верхних ступенях этой иерархии", — заявил экс-посол Украины.

По мнению Чалого, есть еще один момент, почему именно Парушев берет на себя самые деликатные и важные миссии и мог быть на борту. Он чувствует себя частью проекта "преемник", объяснил дипломат. По некому джентльменскому соглашению, Николай Патрушев, хоть и выше Путина в иерархии ФСБ, не конкурирует с ним за власть в РФ. Но зато его сын Дмитрий Патрушев выбран преемником, "унаследует" должность президента РФ, и сейчас Патрушева-младшего продвигают по карьерной лестнице к кремлевским вершинам власти. 

"То есть Патрушев рассчитывает, что он является не просто голосом Путина, нет. Он считает, что его предложения должны быть не просто учтены Путиным, а это может лечь в основу реальных действий уже сегодня. Потому что на завтра, мне кажется, он рассматривает свою семью, Патрушевых, как преемников этой власти (Путина)", — пояснил Чалый.

Как писал портал "Комментарии", российский правительственный самолет Ил-96-300 в конце декабря провел два дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. Официальное объяснение МИД России о "ротации дипломатов" не вызвало доверия, и у экспертов появилось несколько версий, объясняющих этот полет (а на фоне изоляции РФ и санкций против страны-агрессора, каждый такой случай — исключительное событие). Были предположения, что спецборт РФ мог использоваться для доставки делегации на переговоры — так считает, например, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян отвергает версию о переговорах, поскольку даже для секретных бесед в XXI веке есть масса безопасных средств связи. Он считает, что самолет выполнял "специфическую" миссию и мог перевозить секретные материалы, военные документы, дипломатическую почту, оружие, наркотики или наличные для резидентуры. 

Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз украинского журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря вечером Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться. Журналист сетует, что у него были данные от источников в Вашингтоне, что 30 декабря пройдет "историческая" встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина. Якобы готовить эту встречу и летал в Америку Патрушев — тайно, на спецборте Путина. Но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались, а сними и прекращение огня.

Блогер и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Гордона в "беспардонной лжи". Арестович утверждает, что ни Путин, ни помощник президента РФ Николай Патрушев "никуда не летали и не собирались лететь".  Блогер подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером.




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Источник: https://nv.ua/world/geopolitics/patrushev-letal-v-ssha-on-vyshe-putina-v-ierarhii-specsluzhb-chalyy-novosti-ukrainy-50478282.html
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