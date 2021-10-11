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Таран: Путин передал Зеленскому «последнее китайское предупреждение»

Медведев в своей статье об Украине передал украинской власти послание от Путина

сегодня, 16:27
Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня все обсуждают скандальную статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Звучат разные мнение. При этом мало кто видит в этом материале "последнее китайское предупреждение" от самого Путина Зеленскому. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский политолог Сергей Таран.

Таран: Путин передал Зеленскому «последнее китайское предупреждение»

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: DW

"Путин передал Зеленскому "последнее китайское предупреждение". Через своего аватара Дмитрия Медведева, который якобы написал очередную "статью об Украине". Зеленского откровенно тычут носом в его заработки на российском рынке. Не забыли напомнить и об оффшорах, в которые он выводит деньги. И дают понять – иметь дело с ним не собираются", – отметил политолог.

По его мнению, это плохая новость не только для Владимира Зеленского. Его внешняя политика и попытки умиротворить Владимира Путина, "заглянуть в глаза" и "договориться посередине" ожидаемо не сработала. Но Зеленский успел расшатать западную коалицию в поддержку Украины. А еще – потерял драгоценное время, дотянув до изменения политической команды в Германии, будущих выборов во Франции и завершения строительства "Северного потока-2".

"Зеленский уязвим для страны-агрессора. И это еще мы даже не знаем, насколько глубоко его бизнес "интегрирован" с русскими. В 2017 году, когда уже третий год шла война и оккупация Крыма, его компания "Грин Филмс" получила из российского бюджета 35 миллионов рублей на съемки фильма. Это, к сожалению, делает очень уязвимой Украину. И заставляет нас готовиться к тяжелым временам", – резюмировало Сергей Таран.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — нардеп Гончаренко ответил Медведеву на статью об Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/10219728667591234
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