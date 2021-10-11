Таран: Путин передал Зеленскому «последнее китайское предупреждение»

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Кравцев Сергей
Сегодня все обсуждают скандальную статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Звучат разные мнение. При этом мало кто видит в этом материале "последнее китайское предупреждение" от самого Путина Зеленскому. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский политолог Сергей Таран.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: DW
По его мнению, это плохая новость не только для Владимира Зеленского. Его внешняя политика и попытки умиротворить Владимира Путина, "заглянуть в глаза" и "договориться посередине" ожидаемо не сработала. Но Зеленский успел расшатать западную коалицию в поддержку Украины. А еще – потерял драгоценное время, дотянув до изменения политической команды в Германии, будущих выборов во Франции и завершения строительства "Северного потока-2".
Читайте также ранее на портале "Комментарии" — нардеп Гончаренко ответил Медведеву на статью об Украине.
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