Таллин призывает ЕС инвестировать в боеприпасы для Украины

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Давиденко Евгения
Об этом пишет Bloomberg. Сегодня Россия за один день стреляет в Украину таким же количеством боеприпасов, которую Европа может произвести за месяц. Европейский Союз срочно нуждается в увеличении своего оборонно-промышленного потенциала, чтобы помочь украинской армии выдержать борьбу, говорится в предложенном Таллинном документе, направленном странам-членам, с которым ознакомилось издание.
Флаг Эстонии.
Отмечается, что блок должен приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы уже в 2023 году. Предложенный план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев производить один миллион 155 мм снарядов, о которых просил Киев. Дополнительные четыре миллиарда евро для совместного приобретения боеприпасов могут быть использованы в существующем Европейском фонде мира ЕС, который сейчас используется для возмещения государствам их военной поддержки Украине, говорится в документе.
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Как пишет Bloomberg, сейчас, противостоять широкомасштабному вторжению России, Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч боеприпасов в месяц. В то же время европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за тот же промежуток времени, в то время как Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.
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