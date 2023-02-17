Таллин призывает ЕС инвестировать в боеприпасы для Украины

Об этом пишет Bloomberg. Сегодня Россия за один день стреляет в Украину таким же количеством боеприпасов, которую Европа может произвести за месяц. Европейский Союз срочно нуждается в увеличении своего оборонно-промышленного потенциала, чтобы помочь украинской армии выдержать борьбу, говорится в предложенном Таллинном документе, направленном странам-членам, с которым ознакомилось издание.



Флаг Эстонии.





Отмечается, что блок должен приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы уже в 2023 году. Предложенный план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев производить один миллион 155 мм снарядов, о которых просил Киев. Дополнительные четыре миллиарда евро для совместного приобретения боеприпасов могут быть использованы в существующем Европейском фонде мира ЕС, который сейчас используется для возмещения государствам их военной поддержки Украине, говорится в документе.

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Как пишет Bloomberg, сейчас, противостоять широкомасштабному вторжению России, Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч боеприпасов в месяц. В то же время европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за тот же промежуток времени, в то время как Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.



Раньше мы пригласили экспертов прокомментировать решение правительства продавать российские активы в Украине на открытых аукционах По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство может или каким-либо образом его сохранять, использовать, но возникает вопрос: эффективный ли собственник? Кроме того, она уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. Последняя альтернатива верна, это нужно делать на конкурентных началах, через аукционы, заметил Яблоновский.