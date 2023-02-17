logo

BTC/USD

23751.83

ETH/USD

1663.93

LTC/USD

99.62

USD/UAH

39.65

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Таллин призывает ЕС инвестировать в боеприпасы для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Таллин призывает ЕС инвестировать в боеприпасы для Украины

Эстония предлагает государствам-членам блока потратить около 4 миллиардов евро (4,3 миллиарда долларов) для совместной закупки миллиона боеприпасов для Украины.

сегодня, 10:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Об этом пишет Bloomberg. Сегодня Россия за один день стреляет в Украину таким же количеством боеприпасов, которую Европа может произвести за месяц. Европейский Союз срочно нуждается в увеличении своего оборонно-промышленного потенциала, чтобы помочь украинской армии выдержать борьбу, говорится в предложенном Таллинном документе, направленном странам-членам, с которым ознакомилось издание.

Таллин призывает ЕС инвестировать в боеприпасы для Украины

Флаг Эстонии.


Отмечается, что блок должен приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы уже в 2023 году. Предложенный план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев производить один миллион 155 мм снарядов, о которых просил Киев. Дополнительные четыре миллиарда евро для совместного приобретения боеприпасов могут быть использованы в существующем Европейском фонде мира ЕС, который сейчас используется для возмещения государствам их военной поддержки Украине, говорится в документе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!



Как пишет Bloomberg, сейчас, противостоять широкомасштабному вторжению России, Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч боеприпасов в месяц. В то же время европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за тот же промежуток времени, в то время как Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.


Раньше мы пригласили экспертов прокомментировать решение правительства продавать российские активы в Украине на открытых аукционах По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство может или каким-либо образом его сохранять, использовать, но возникает вопрос: эффективный ли собственник? Кроме того, она уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. Последняя альтернатива верна, это нужно делать на конкурентных началах, через аукционы, заметил Яблоновский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/eu-must-spend-4-billion-on-ammunition-for-ukraine-estonia-says
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!