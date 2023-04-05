"Талибан" запретил афганкам работать в ООН

Радикальное исламистское движение "Талибан" запретило афганским сотрудницам Организации Объединенных Наций (ООН) работать на территории Афганистана. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Таліби обмежили участь афганських жінок в структурах ООН

"По различным каналам нам сообщили, что запрет распространяется на всю страну", — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он назвал этот запрет "неприемлемым и откровенно непонятным", он может "подорвать способность гуманитарных организаций оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается".

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Ранее сообщалось, что запрет на работу жительниц Афганистана в ООН распространяется только на восточную провинцию Нангархар.

Представители ООН намерены встретиться с властями в Кабуле в среду, чтобы прояснить ситуацию.

В декабре 2022-го талибы ввели запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО). После массовых международных протестов запрет был смягчен, по крайней мере, в сфере здравоохранения. Тот запрет не распространялся на учреждения ООН.

С момента прихода к власти в августе 2021 года талибы ввели в Афганистане ряд ограничений для женщин. Кроме того, музыка, социальные сети и видеоигры были объявлены вне закона.

Тем временем, эксперты рассказали, какой будет экономика Украины после победы и какие профессии будут иметь спрос. А польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского. В чем причина — поясняют эксперты.

"Когда открылись границы для украинского продовольствия, была договоренность, что оно пойдет транзитом через Евросоюз. И в большинстве случаев так и есть. Однако значительно больше, чем до войны, появилось квот для украинских зерновых культур, мяса, другой аграрной продукций, – рассказывает эксперт. – И немалая ее часть оседает в ЕС. Тогда как мелкие фермеры Евросоюза не могут продавать свою аналогичную продукцию. Дело могло бы решить выделение еще больших дотаций для них. Но ЕС, как я уже отмечал, и так почти половину бюджета тратит на это. И сейчас, когда еще и надо помогать Украине (финансово, материально), увеличивать расходы на поддержку европейских фермеров не реально. Отсюда и конфликт. Как мы далее будем регулировать эти проблемы после того, как станем частью ЕС, увидим тогда, когда это и случится".





