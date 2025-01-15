Так отмахиваются от жабы, которая лезет с поцелуями: что не так с Пеллегрини и Фицо

Словацкий старшеклассник, отказавшийся пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини, продемонстрировал уровень достоинства, который "непонятен и немыслим рабской России". А пророссийский премьер-министр Роберт Фицо предсказуемо повел себя в соответствии с российскими ценностями. Такое мнение высказал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров, передает портал "Комментарии".

Украина второй день обсуждает демарш словацкого школьника, не пожавшего руку своему президенту Пеллегрини. Фото: из открытых источников

Невзоров назвал жест "мальчишки-математика" Симона Оманика "великолепным". По мнению Невзорова, школьник "поставил президента на место".

"Так отмахиваются от жабы, которая лезет с поцелуями. Президент Словакии Пеллегрини не столь медиен, как "гадкий Фицо", но он тоже, вполне пророссийский овощ, который везде, где может, гадит Западу и подлизывает Путину. Разумеется, он презираем продвинутой молодежью страны", — полагает публицист.

Он также дал оценку словам Фицо, который, в отличие от сохранившего лицо Пеллегрини, критиковал поступок призера математической олимпиады.

"Сегодня Роберт опять отличился. Он вник в подробности скандала на награждении юного математика — и зашелся в вопле: "награду отобрать, морду наглецу разбить". По мысли Фицо, президент Пеллегрини должен был на глазах у СМИ навешать мальчишке пощечин, вырвать приз и, вероятно, вызвать из россии пещерный ОМОН, чтобы разогнать и гадкую олимпиаду, да и всю математику в целом", — написал Невзоров..

Невзоров высказал мнение, что премьер Словакии "не зря мотается в Москву".

"Он там берет уроки "кремлевского хорошего тона" и уже применяет их на практике", — подытожил публицист.

Напомним, что 13 января президент Словакии Петер Пеллегрини принял старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах. Во время вручения наград один из учеников Симон Оманик отказался пожать руку Пеллегрини. Словацкий школьник объяснил свое решение лживыми и популистскими заявлениями президента, в частности об войне в Украине.

Петер Пеллегрини отреагировал на поступок Оманика и выразил уважение его позиции. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике старшеклассника. По словам Фицо, "кому-то здесь нужно три пощечины", а также заявил, что забрал бы награду у Оманика за такой поступок. В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак удивился репликам Фицо в адрес школьника и посчитал их хамскими.