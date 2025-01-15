Ермак ответил Фицо: с кого нужно брать пример премьеру Словакии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на критические комментарии премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу школьника, который не пожал руку президенту Роберту Пелегрини. По словам Ермака, Фицо выглядит странно своими заявлениями.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram прокомментировал заявления Роберта Фицо, который критически откликнулся на слова школьника Симона Оманика.

"Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, имеющего свое мнение и характер", — пишет Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что вместо критики Фицо мог бы последовать примеру школьника.

Напомним, что 13 января президент Словакии Петер Пеллегрини принял старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах. Во время вручения наград один из учеников Симон Оманик отказался пожать руку Пеллегрини. Словацкий школьник объяснил свое решение лживыми и популистскими заявлениями президента, в частности об войне в Украине.

Петер Пеллегрини отреагировал на поступок Оманика и выразил уважение его позиции. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике старшеклассника. По словам Фицо, "кому-то здесь нужно три пощечины", а также заявил, что забрал бы награду у Оманика за такой поступок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо записал обращение на своей официальной странице в Facebook, в котором приглашает президента Украины на переговоры. Зеленский в ответ пригласил словацкого лидера в Киев, однако Фицо отказался.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии резко ответили Зеленскому на заявление о союзе Фицо и Путина.