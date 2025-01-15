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Ермак ответил Фицо: с кого нужно брать пример премьеру Словакии

Андрей Ермак приобщился к дискуссиям по заявлениям Роберта Фицо.

сегодня, 12:33
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Автор:
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Slava Kot

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на критические комментарии премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу школьника, который не пожал руку президенту Роберту Пелегрини. По словам Ермака, Фицо выглядит странно своими заявлениями.

Ермак ответил Фицо: с кого нужно брать пример премьеру Словакии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram прокомментировал заявления Роберта Фицо, который критически откликнулся на слова школьника Симона Оманика.

"Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, имеющего свое мнение и характер", — пишет Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что вместо критики Фицо мог бы последовать примеру школьника.

Напомним, что 13 января президент Словакии Петер Пеллегрини принял старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах. Во время вручения наград один из учеников Симон Оманик отказался пожать руку Пеллегрини. Словацкий школьник объяснил свое решение лживыми и популистскими заявлениями президента, в частности об войне в Украине.

Петер Пеллегрини отреагировал на поступок Оманика и выразил уважение его позиции. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике старшеклассника. По словам Фицо, "кому-то здесь нужно три пощечины", а также заявил, что забрал бы награду у Оманика за такой поступок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо записал обращение на своей официальной странице в Facebook, в котором приглашает президента Украины на переговоры. Зеленский в ответ пригласил словацкого лидера в Киев, однако Фицо отказался.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии резко ответили Зеленскому на заявление о союзе Фицо и Путина.



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