Сырский с британским коллегой обсудил возможность бить вглубь России по военным объектам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел важный телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сырского в соцсетях.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В ходе разговора Главком проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта.

"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации Плана Победы.

Снабжение военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения – являются основными столбами украинско-британского военного сотрудничества", – отметил Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне готовят новое наступление на очередном участке фронта

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты ведут подготовку к новым наступательным действиям на южном участке фронта.

Российские войска провели наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки и Новоданиловки 14 и 15 октября. Сообщается, что подразделения российской 4-й военной базы действуют в районе Каменского (к северо-западу от Работино), а подразделения 1141 артиллерийского полка действуют в районе Вербового. Представитель украинской группы войск "Хортица" полковник Владислав Волошин сообщил 15 октября, что российские войска производят регулярные ракетные и беспилотные удары, контрбатарейный огонь и наступательные действия на юге Украины, но не накапливают силы для крупномасштабных наступательных операций в этом районе. Волошин заявил, что наибольшая активность российских войск на юге Украины наблюдается в районе между Великой Новоселкой и Приютным, а также в районе Орехово и Гуляйполя.