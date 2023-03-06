Светлану Тихановскую приговорили к тюремному сроку

Минский городской суд заочно приговорил экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую, представляющую белорусскую оппозицию самопровозглашенному президенту Лукашенко, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Новую газету". Приговор вынесли по делу Координационного совета оппозиции. Другого фигуранта дела — экс-дипломата Павла Латушко — заочно приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Світлана Тихановська - лідер білоруської опозиції

Обвинение требовало приговорить Тихановскую к 19 годам колонии общего режима, Латушко — к 19 годам колонии усиленного режима. Тихановскую, обвиняемую по 10 уголовным статьям, признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем", а также в "публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Латушко проходил обвиняемым по семи уголовным делам. Суд по делу против оппозиционнsх политиков проходил заочно, в режиме "специального производства".

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