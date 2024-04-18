Существует ли альтернатива формуле мира Зеленского: мнение международника

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Марьян Ощановский
Чем дольше идет война в Украине, тем больше появляется и будет появляться так называемых мирных планов. Однако все эти планы на самом деле не являются мирными планами, считает эксперт-международник Дмитрий Левусь.
Зеленский предложил четкий план мира для Украины. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Левуся, альтернатива разным так называемым мирным планам действительно существует — Владимир Зеленский предложил абсолютно конкретную украинскую формулу мира.
"Украина предложила повестку дня мирных переговоров. Формула мира, выдвинутая Зеленским, – это основа для саммита мира, который сейчас готовится в Швейцарии. В этой формуле не только прописано, каким должен быть мир в Украине, но и перечисляются требования по наказанию России", — добавил эксперт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".
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