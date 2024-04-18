Существует ли альтернатива формуле мира Зеленского: мнение международника

Чем дольше идет война в Украине, тем больше появляется и будет появляться так называемых мирных планов. Однако все эти планы на самом деле не являются мирными планами, считает эксперт-международник Дмитрий Левусь.

Зеленский предложил четкий план мира для Украины. Фото из открытых источников

"План Китая – это декларация капитуляции Украины, согласованная с Россией. Предложение Реджепа Эрдогана предусматривает заморозку войны и фактически внеблоковый статус для Украины. Можно еще упомянуть прошлогодний план стран Африки, также не являвшийся мирным планом. Все это лишь имитация, затягивание процесса или попытки заключения невыгодного для Украины соглашения дать возможность РФ восстановиться и уменьшить помощь Киеву, аргументируя это тем, что, мол, Украина подписала мирные соглашения и больше не собирается воевать", — подчеркнул эксперт-международник.

По словам Дмитрия Левуся, альтернатива разным так называемым мирным планам действительно существует — Владимир Зеленский предложил абсолютно конкретную украинскую формулу мира.

"Украина предложила повестку дня мирных переговоров. Формула мира, выдвинутая Зеленским, – это основа для саммита мира, который сейчас готовится в Швейцарии. В этой формуле не только прописано, каким должен быть мир в Украине, но и перечисляются требования по наказанию России", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".