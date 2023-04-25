Судан: госсекретарь США объявил трехдневное перемирие

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявил, что воюющие стороны в Судане согласились на трехдневное перемирие, которое должно было начаться в полночь по местному времени. Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, и предыдущие два были сорваны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Объявлено о перемирии в Судане

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Барбара Ашер-Плетт, Энтони Блинкен не объяснил, почему он считает, что на этот раз боевые действия действительно будут прекращены. Блинкен рассказал лишь, что договоренность о прекращении огня с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (СБП) и регулярной армией была достигнута в результате 48 часов переговоров. Агентство Reuters поясняет, что посредниками в переговорах выступили США и Саудовская Аравия.

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Ранее себя на роль посредника в переговорах предлагал глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

СБП подтвердили слова Блинкена, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь. Армия Судана спустя два часа после объявленного Блинкеном начала перемирия тоже заявила посредством Фейсбука, что намерена его соблюдать. В ходе боев, вспыхнувших в Судане 15 апреля, погибли как минимум 400 человек.

Из-за боев жители столицы Судана, Хартума, вынуждены в основном сидеть по домам, и у них заканчиваются еда и вода. В некоторых местах поврежден водопровод, и многим хартумцам пришлось отправляться за водой к реке Нил. Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город.

Кроме того, иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан.

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