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Стрелков рассказал, где России угрожал разгром

Опальный рашист, которого в России взяли под стражу, прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха

сегодня, 17:44
Автор:
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Константин Куликов
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Известный рашист Игорь Стрелков, арестованный в России по обвинению в экстремизме, прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков рассказал, где России угрожал разгром

Игорь Стрелков-Гиркин

Напомним, что многие армяне обвинили Россию в предательстве, так как она не оказала помощи армянам, как союзникам по ОДКБ. По мнению аналитиков, таким образом нынешнее руководство РФ постаралось "наказать" прозападные армянские круги во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.


"Вмешательство России в боевые действия на данном этапе привело бы неизбежно к разгрому нашего контингента, — считает Стрелков. — Воевать на несколько фронтов России сейчас не по силам… Согласен и с тезисом, что "воевать за армян вместо армян" было бы и глупо, и преступно по отношению к народам России".

При этом Стрелков, который является сторонником имперского величия России и идеологии Белого движения, признает, что в ситуации вокруг сдачи Азербайджану карабахских армян Россия выглядела "жалко":

"Вместе с тем, не могу не отметить, что российские миротворцы не смогли предотвратить боевых действий. Вина за это лежит не на военных… Взятие на себя имперских функций без способности и готовности их реально поддерживать выглядит жалко и не может привести ни к чему, кроме проклятий от всех враждующих сторон", — заявил Стрелков.

Тем временем, стало известно, сколько армян уже покинули Нагорный Карабах

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Непризнанная республика армян в Карабахе официально прекратит существование с 1 января.

А эксперты рассказали, о чем придется договариваться Баку с Ереваном. После Карабаха возникнет вопрос Зангезурского коридора.



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