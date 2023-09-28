Стрелков рассказал, где России угрожал разгром

Известный рашист Игорь Стрелков, арестованный в России по обвинению в экстремизме, прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщают "Комментарии".

Игорь Стрелков-Гиркин

Напомним, что многие армяне обвинили Россию в предательстве, так как она не оказала помощи армянам, как союзникам по ОДКБ. По мнению аналитиков, таким образом нынешнее руководство РФ постаралось "наказать" прозападные армянские круги во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

"Вмешательство России в боевые действия на данном этапе привело бы неизбежно к разгрому нашего контингента, — считает Стрелков. — Воевать на несколько фронтов России сейчас не по силам… Согласен и с тезисом, что "воевать за армян вместо армян" было бы и глупо, и преступно по отношению к народам России".



При этом Стрелков, который является сторонником имперского величия России и идеологии Белого движения, признает, что в ситуации вокруг сдачи Азербайджану карабахских армян Россия выглядела "жалко":

"Вместе с тем, не могу не отметить, что российские миротворцы не смогли предотвратить боевых действий. Вина за это лежит не на военных… Взятие на себя имперских функций без способности и готовности их реально поддерживать выглядит жалко и не может привести ни к чему, кроме проклятий от всех враждующих сторон", — заявил Стрелков.

Тем временем, стало известно, сколько армян уже покинули Нагорный Карабах.

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Непризнанная республика армян в Карабахе официально прекратит существование с 1 января.



А эксперты рассказали, о чем придется договариваться Баку с Ереваном. После Карабаха возникнет вопрос Зангезурского коридора.