Стало известно, сколько армян уже покинули Нагорный Карабах

Более половины 120-тысячного армянского населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули регион и перебрались в Армению после того, как Азербайджан на прошлой неделе одержал быструю победу над сепаратистами в Карабахе. Об этом сообщают "Комментарии".

Армения опасается этнических чисток

На данный момент армянскую границу пересекли 65036 человек из Нагорного Карабаха, проинформировал представитель премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В то же время Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами работает над созданием международной мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе после того, как этот сепаратистский регион перешел под контроль Азербайджана. При этом представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что позиция Москвы по этому вопросу "не была продуктивной".

Напомним, что в ходе Первой карабахской войны Армения установила контроль не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему районами Азербайджана. В ходе войны армянскими силами были совершены военные преступления, а также изгнано азербайджанское и курдское население. Попытки Азербайджана на протяжении тридцати лет мирно урегулировать вопрос возвращения этих территорий в состав республики игнорировались армянской стороной. В ходе Второй карабахской войны 2020 года, при поддержке Турции и подчеркнутом нейтралитете Москвы, Азербайджану удалось вернуть контроль на частью Карабаха и прилегающими к нему районами. Самопровозглашенная республика Арцах оказалась соединенной с Арменией лишь Лачинским коридором. Его, согласно договоренностей сторон, должны были контролировать введенные в регион российские миротворцы. В ходе однодневной сентябрьской военной операции Азербайджана Арцах де-факто капитулировал, его вооруженные формирования самораспустились, не получив поддержки Армении.

Руководство Азербайджана заявило о готовности интегрировать армянское население Карабаха в Азербайджан. Армянское население опасается этнических чисток. Об этом же заявило руководство Армении.

Тем временем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал цели, за которые воюет Россия и Украина.

Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии.

А в Раде дали ответ, от чего будет зависеть усиление мобилизации.