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Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по РФ - СМИ

По словам Байдена, в такой встрече должны участвовать четыре страны-союзники США по НАТО.

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители стран Восточной Европы, с которыми американский лидер беседовал после окончания переговоров со своим российским коллегой, с критикой оценили американское предложение о предстоящей встрече нескольких союзников Альянса с РФ для того, чтобы обсудить увеличенное количество военных подразделений возле украинских границ. Об этом информирует Bloomberg.

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по РФ - СМИ

Президент США (фото из открытых источников)

Властная верхушка одной из стран Евросообщества, представитель дипломатического корпуса которой не представился, очень разозлилась и предъявляет требования предоставить разъяснение того, на что нацелился американский руководитель.

По словам другого дипломата, тревоги стран восточного фланга, которые в прежние времена были еще под доминирующим влиянием Союза, а теперь находятся на передовой у агрессивной России, связаны с неопределенным будущим. Они беспокоятся, каких уступок им ожидать после переговоров, в частности, в направлении политических гарантий и ограничения свободы передвижения в Альянсе, так же это касается способности оборонного блока предпринимать действия.

Как отметила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Россия ни при каких обстоятельствах не должна иметь право голоса в той плоскости, кто имеет или не вправе стать членом Альянса. Намерения Кремля самые тревожные – разделить территории Европы на зоны влияния. Наша страна помнит такой момент из своей истории и наша власть не наивна в этом вопросе.

При этом американский президент сделал заявление, что сегодня объявит о месте проведения такой встречи, в ней будут участвовать "по меньшей мере четыре наших ключевых союзника по НАТО". Страны Балтии не скрывают своего раздражения, потому что предпочтение будет отдано больше всего западноевропейским союзникам Америки, а не представителям восточных государств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден принялся навязывать Украине политику Обамы.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/biden-infuriates-eastern-nato-allies-with-his-offer-to-russia
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