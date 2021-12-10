Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по РФ - СМИ

Представители стран Восточной Европы, с которыми американский лидер беседовал после окончания переговоров со своим российским коллегой, с критикой оценили американское предложение о предстоящей встрече нескольких союзников Альянса с РФ для того, чтобы обсудить увеличенное количество военных подразделений возле украинских границ. Об этом информирует Bloomberg.

Президент США (фото из открытых источников)

Властная верхушка одной из стран Евросообщества, представитель дипломатического корпуса которой не представился, очень разозлилась и предъявляет требования предоставить разъяснение того, на что нацелился американский руководитель.

По словам другого дипломата, тревоги стран восточного фланга, которые в прежние времена были еще под доминирующим влиянием Союза, а теперь находятся на передовой у агрессивной России, связаны с неопределенным будущим. Они беспокоятся, каких уступок им ожидать после переговоров, в частности, в направлении политических гарантий и ограничения свободы передвижения в Альянсе, так же это касается способности оборонного блока предпринимать действия.

Как отметила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Россия ни при каких обстоятельствах не должна иметь право голоса в той плоскости, кто имеет или не вправе стать членом Альянса. Намерения Кремля самые тревожные – разделить территории Европы на зоны влияния. Наша страна помнит такой момент из своей истории и наша власть не наивна в этом вопросе.

При этом американский президент сделал заявление, что сегодня объявит о месте проведения такой встречи, в ней будут участвовать "по меньшей мере четыре наших ключевых союзника по НАТО". Страны Балтии не скрывают своего раздражения, потому что предпочтение будет отдано больше всего западноевропейским союзникам Америки, а не представителям восточных государств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден принялся навязывать Украине политику Обамы.

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