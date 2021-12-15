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Страны ЕС затягивают санкции против России: в СМИ назвали причину

В ЕС хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Власти стран Евросообщества — Германии, Франции, Италии и Испании не спешат нарабатывать серьезные санкции в отношении РФ из-за угрозы вторжения на украинскую территорию. Они надеются, что конфликт между Украиной и Россией удастся урегулировать дипломатическими методами. Об этом информирует Bloomberg .

Страны ЕС затягивают санкции против России: в СМИ назвали причину

В ЕС колеблются над санкциями (фото из открытых источников)

Как утверждает медиа, европейские страны выступают против санкций в отношении Кремля, не считая того факта, что РФ перемещает свои военные подразделения к границам Украины. В дипломатических кругах отмечают, что представители Германии, Франции, Италии и Испании не поддерживают разработанные жесткие меры, поскольку должны сосредоточиться на переговорном процессе с Россией, который, по словам руководителей этих стран, даст определенный результат.

Вместе с тем, как говорят высокопоставленные информаторы медиа, другие государства, входящие в Евросообщество, придерживаются мнения, что "публичная поддержка введения санкций лучше удержит президента России Владимира Путина".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин рассказал, нападет ли на Украину . По словам главы РФ, этот вопрос провокационный. Его страна реализует аспекты миролюбивой внешней политики, но также имеет право позаботиться о своей безопасности. В частности, и во времени среднесрочной и более отдаленной перспективы. И это вопрос для обсуждения со всеми нашими партнерами. Также Путин добавил, что по опыту размещения системы ПРО в Польше и на территории Румынии, у него есть все основания полагать, что такой процесс будет аналогичным и тогда, когда Украина вступит в Альянс.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-15/big-eu-states-resist-push-to-plan-russia-sanctions-over-ukraine
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