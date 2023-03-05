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Страны договорились об использовании Мирового океана

Почти треть Океана поменяет статус

сегодня, 16:00
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Автор:

Константин Куликов

Две сотни стран-членов Организации объединенных наций одобрили накануне договор о защите экосистемы и ресурсов Мирового океана. К 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Страны договорились об использовании Мирового океана

Світовий океан - потужне джерело ресурсів

Предполагается, что такие меры помогут защитить флору и фауну Мирового океана, а также предоставить этой огромной экосистеме ресурсы для самовосстановления и обновления. Основные споры касались статуса акваторий открытого моря — международные океанские воды вне государственных границ, а именно -  противоречий вокруг квот на вылов рыбы.


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Теперь дело за ратификацией этого договора странами-участницами. Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. На данный момент охраняются всего 1,2 процента океана. Планируется, что по соглашению охраняемыми станут треть всех нейтральных вод. В этих зонах вылов рыбы, проход кораблей и глубоководная добыча полезных ископаемых будет возможна только после комплексной экологической оценки.

Документ готовили и разрабатывали два десятка лет.

Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности. Континенты и большие архипелаги разделяют мировой океан на четыре большие части: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый океаны. В 2000 году к выделению из них Международной гидрографической организацией предложен Южный океан.

Тем временем, количество жертв от российской атаки на Запорожье возросло до 13 человек, среди погибших 8-месячная девочка, на Херсонщине же оккупанты убили женщину и двух детей, а Андрей Ермак рассказал, что ожидает "русский мир" .



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