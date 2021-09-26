Страна с глобальными амбициями: насколько Украине важны отношения с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 76-й сессии Генссамблеи ООН обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн общения с журналистами заявил, что на территории Украины будет завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

Эрдоган, выступая на дебатах ГА ООН, подчеркнул, что Анкара не признает аннексию украинского Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины.

Нынешнее состояние украино-турецких отношений, а также влияние на ситуацию российского фактора оценил для портала "Комментарии" Николай Замикула – эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований.

"Судя по динамике развития отношений, Турция на данный момент является одним из наиболее перспективных партнеров Украины. И это вполне закономерный и предсказуемый итог, соответствующий украинским интересам и ожиданиям. В конце концов, Турецкая Республика – динамично развивающееся государство с большими амбициями и обоснованными претензиями на региональное лидерство – является нашим южным соседом. Углубление партнерства с ней – приоритетная задача для Киева при любых условиях. А в условиях российской агрессии против Украины данное внешнеполитическое направления – напрямую связанное с вопросами Черноморской безопасности – еще больше актуализируется", — отмечает эксперт.

При этом, по словам Николая Замикулы, не стоит забывать и о евроатлантическом аспекте сотрудничества с Анкарой. Турция, несмотря на обострение отношений с отдельными членами НАТО (из-за контракта на поставку Анкарой у Москвы российских ЗРС С-400 – прим. ред.), остается одним из ключевых элементом евроатлантической системы коллективной безопасности. Исходя из этого, развитие партнерства с ней, особенно в оборонной сфере, может рассматриваться и как часть евроатлантического курса Украины. В условиях, когда некоторые западноевропейские государства откровенно не готовы к подтверждению интеграционных перспектив Киева на пути к членству в Альянсе, заручиться поддержкой Анкары в этих вопросах крайне важно.

Украино-турецкие отношения предполагают сотрудничество по широкому кругу вопросов – от экономических до гуманитарных. Однако приоритет в последнее время отводится вопросам безопасности – что и неудивительно, учитывая обострение региональной ситуации.

Эксперт отмечает, что Турция сегодня является, наверное, ключевым поставщиком нового вооружения в Украину. Речь идет и об ударных БПЛА Bayraktar TB2, отлично зарекомендовавших себя в Сирии, Ливии и на Кавказе; и о программе постройки корветов для украинского ВМФ. По последнему вопросу в экспертной среде сложились разные мнения.

"Лично я считаю, что данный контракт и правда несколько не соответствует актуальным вызовам безопасности, на которые должен реагировать украинский ВМФ. По моему мнению, в условиях ограниченности средств более рациональным шагом на данном этапе является развития "москитного флота". Вопрос же постройки крупных кораблей вероятно стоило бы рассмотреть лет через 5-7. Однако хотелось бы подчеркнуть, что мои сомнения ни в коем случае не касаются выбора Турции в качестве партнера – они продиктованы лишь личной оценкой целей и перспективных направлений развития украинского ВМФ. У меня нет никаких сомнений в эффективности турецкого проекта – построенные по нему корабли уже проходят службу в турецком ВМФ, и имеют экспортный успех (кроме Украины, их строят для Пакистана)", — подчеркивает эксперт.

Николай Замикула также отмечает готовность Анкары продавать Киеву вооружение – чего не делают многие наши западные партнеры. Ну и, в конце концов, однозначно позитивным моментом остаются условия соглашений, по которым часть работ в рамках украино-турецких проектов будет выполнена на украинской территории. Эксперт надеется, что разговоры о создании в Украине завода по сборке БПЛА в ближайшее время обретут практическую форму.

"Не стоит думать, что украино-турецкое партнерство в сфере ОПК ограничивается лишь украинскими закупками. Его уровень определяется реальной взаимовыгодностью. Совместным проектом является противотанковый модуль SERDAR. Турция заинтересована в украинских двигателях для БПЛА и крылатых ракет, которые предлагают компании "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс". Украинские двигатели изначально являются частью проекта нового турецкого БПЛА Bayraktar Akıncı, и, судя по всему, будут использоваться в дальнейших перспективных разработках. Для Турции очень важно обеспечить бесперебойные поставки эффективных компонентов для своих оборонных проектов. Ведь уже были случаи, когда некоторые страны Запада отказывались от сотрудничества с Анкарой в сфере ОПК из-за геополитических разногласий (например – осуждая вполне закономерную и законную, с моей точки зрения, поддержку Турцией Азербайджана во время Второй Карабахской войны). Украина в то же время демонстрирует солидарность с турецкой стороной, являясь надежным партнером и поставщиком", — продолжает Николай Замикула.

Кроме сферы ОПК важное место в двухстороннем сотрудничестве занимает проблема защиты прав крымскотатарского населения временно оккупированного Крыма. Для Турции это вопрос не только геополитики и партнерства – но и дело моральной, ценностной ответственности, приобретающее особое значение в контексте тюркского братства народов. По данному направлению мы уже имеем позитивный опыт – освобождение незаконно осужденных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова осенью 2017 года. Этого удалось добиться именно благодаря турецкому вмешательству.

"И сейчас очень важно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи снова вернулись к обсуждению вопросов, связанных с репрессиями против крымских татар. Возможно, кто-то будет критиковать Турцию за выборочную концентрацию внимания на нарушениях прав человека в Крыму – ведь Анкару в первую очередь интересует именно судьба крымскотатарского населения. Однако на подобное замечание я могу ответить лишь следующее – если такое внимание поможет спасти от репрессий хотя бы одного украинского гражданина, то уже за это стоит поблагодарить турецких партнеров. В конце концов Анкара не обязана прилагать особые усилия по данным вопросам – но ее интерес к ним, а также зафиксированная поддержка Крымской платформы, несомненно заслуживает на благодарность", — отмечает специалист.

Конечно же, по мнению Николая Замикулы, украино-турецкие отношения не лишены и некоторых подводных камней. Например, Украине в двухстороннем партнерстве крайне важно обеспечить свои экономические интересы – диспропорция в уровне развития создает угрозу превращения нашей страны в сырьевой придаток и рынок сбыта для турецких товаров в случае, если определенные регулирующие нормы в торговых отношениях не будут заранее обговорены и оформлены. Есть риск потери украинских высокотехнологических разработок в случае продажи интеллектуальной собственности.

Наконец, Анкара и Киев имеют разные взгляды на систему безопасности в Черноморским региона. Украина заинтересована в активном участии в решении региональных проблем внешних игроков – например, США и Великобритании. В то же время Турция традиционно считает, что регион должен оставаться закрытым от внешнего влияния, и настаивает на развитии региональных многосторонних форматов взаимодействия. Однако такие отличия – нормальная ситуация в межгосударственных отношениях, где каждая из сторон защищает свои интересы и видение. В нашем случае они не мешают углублению партнерства – лишь создают для него рамки.

Несомненно, их наличие стоит принимать во внимание. Турция – страна с глобальными амбициями. И это определяет характер ее отношений с РФ, которые приобретают черты сложной геополитической игры. Не стоит ожидать, что Анкара станет антироссийским союзником для Украины. Исходя из своих интересов в Северной Африке, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе она вынуждена принимать во внимание российский фактор и вести с Москвой диалог. Его наличие не означает дружбу с РФ – он ведется исключительно на рациональной основе, с целью укрепить турецкие позиции на разных направлениях. Украинцам нужно просто принимать это как данность, и не ожидать, что завтра Турция введет против России санкции и закроет для российских кораблей Босфор. Однако в то же время нужно рационально использовать предоставляемые украино-турецким партнерством возможности для укрепления собственной обороноспособности и решения насущных проблем.

"В заключение хотелось бы отметить, что ярчайшей иллюстрацией того, что Киев и Анкара двигаются в правильном направлении, а их сотрудничество имеет успех, является истерика пророссийских сил по этому вопросу. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в своем недавнем комментарии пытался бросить тень на наше партнерство, апеллируя к совершенно неадекватной оценке ситуации (что понятно любому человеку, даже минимально знакомому с вопросом). Эта провокация от представителя пророссийских сил в Украине – явный элемент гибридных действий, спланированных Москвой для подрыва украино-турецких отношений. Такое внимание означает, что Кремль и правда обеспокоен их развитием – а это лучшее доказательство правильности выбранного пути", — резюмировал эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в МИД Турции сделали новое заявление об аннексии Крыма.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!