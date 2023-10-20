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Страна НАТО обвинили Россию в атаке

Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, мог быть поврежден Россией

сегодня, 16:37
Автор:
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Константин Куликов
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Нападение на Balticconnector можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна.

Страна НАТО обвинили Россию в атаке

Газопровод между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден Россией

Он уточнил, что газопровод, который соединял Финляндию и Эстонию, был поврежден извне.


В данный момент НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря после инцидента.

Напомним, в ночь на 8 сентября газопровод Balticconnector перекрыли из-за подозрения возможной утечки газа. Финские СМИ сообщили, что Хельсинки подозревают РФ причастности к инциденту. Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в свою очередь заявил о необходимости закрыть Балтийское море для судоходства, если будет доказана вина России в его повреждении.

Balticconnector — двунаправленный морской/наземный газопровод-интерконнектор между Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония). Он соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к подземным латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Коммерческая деятельность трубопровода началась 1 января 2020 года; за первый месяц работы он обеспечил более трети потребности Финляндии в газе. Операторы газовых сетей Эстонии, Латвии и Финляндии подписали договор о создании единого газового рынка к 2020 году, а также единой газовой зоны — в 2022. С помощью данного проекта страны хотели обеспечить себе диверсификацию источников голубого топлива и стать менее зависимыми от российского ресурса.

Тем временем, в США выяснили, чем Китай вооружает Россию для войны против Украины. Пентагон выяснил, что в закупках участвуют, как частные, так и государственные предприятия Китая.

У Зеленского назвали главный интерес Китая. Китай заинтересован в том, чтобы Россия выглядела так, как сегодня – ничтожно и безрепутационно.

А в Кремле эмоционально отреагировали на сравнение Путина с ХАМАСом.У Путина обиделись на сравнение лидера россиян с ХАМАСом. 



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