Страх, что РФ развернется на Запад: каков потенциал поддержки России Китаем в обход санкций

В американской разведке считают, что Пекин рассматривает возможность предоставления России оружия для войны против Украины. Кроме того, ранее США приняли решение ввести санкции против китайских компаний и лиц, связанных с деятельностью ПИК Вагнер. Есть ли потенциал для увеличения Китаем поддержки России в войне против Украины в обход санкций? Об этом "Комментарии" спросили экспертов-политологов.

Политолог Владимир Цыбулько говорит, что КНР поддерживает режим Путина, финансируя российский экспорт.

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"Представители России сами нарегистрировали в Китае компаний, и все выглядит, что это не позиция правительства, а китайского бизнеса. Во-вторых, закупка главных продуктов русского экспорта, чтоб поддержать торговый баланс России. Этим, собственно, Пекин и занимался. Что бы кто ни говорил, Китай на демпинге зарабатывает. Но, по моему мнению, Пекин таким образом еще и поддерживал персонально путина", — объясняет политолог.

Он добавляет: Китай боится, что Россия развернется на Запад после падения режима путина.

"КНР нужно максимально удерживать РФ в орбите авторитарных режимов", — отметил Цыбулько.

Политолог Андрей Золотарев отмечает: санкционное давление пока не перекрыло помощь РФ.

"Мы видим ситуацию с российской нефтью: появился очень большой флот супер-танкеров, занявшихся перемешиванием российской нефти – подсанкционной с неподсанкционной", – объясняет специалист.

Вместе с тем, Пекин меньше других заинтересован подпасть под вторичные санкции.

"Если мы посмотрим на объем товарооборота между США и КНР, то увидим 800–900 млрд долларов ежегодно. С россией, которая фактически превратилась в ресурсную базу Пекина, 140 — 150 млрд, если добавить товарооборот с ЕС, то это больше 1,5 трлн. Кому будет продавать Китай свои гаджеты, одежду, посуду? Поэтому Китай заинтересован в ослаблении геополитического влияния коллективного Запада, США, но в его интересах, чтобы с экономикой там все было хорошо, чтобы было кому покупать то, что производят в Китае", — говорит он.

Поэтому, скорее всего, в открытую поддержку оружием, боеприпасами, КНР не пойдет, но может это делать благодаря сателлитам.

“Если боеприпасы будут поставляться из КНДР – один из путей. Как говорят некоторые эксперты, "Вагнер" частично получал боеприпасы северокорейского производства. То есть на мощную поддержку Пекин не пойдет. Но может как-то помогать технологиями, отдельными образцами вооружения – через вторые-третьи руки", – предположил Золотарев.



