Нападение РФ на Украину: Столтенберг и Блинкен обсудили угрозу

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели разговор по телефону. Главная тема, которую обсудили, касалась ситуацию концентрации российских войск у границ Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.

Столтенберг и Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен обратил внимание Йенса Столтенберга на стягивание российских войск к украинской границе. Особое внимание было уделено обсуждение вопросов повестки дня встречи глав МИД стран НАТО, которая запланирована на 30 ноября и 1 декабря. Блинкен намекнул, что вопрос концентрации российских войск у украинской границы может также обсуждаться на встрече министров в Риге.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия сконцентрировала свои войска у украинской границы для того, чтобы путем шантажа заставить Киев выполнить условия Минских соглашений в одностороннем порядке. В итоге Москва прибегла к проверенному методу – прямому шантажу – или имплементация "Минска", или военное вторжение. Все это также говорит о том, что Украину активно подталкивают к Боснийскому сценарию. Такое мнение высказал украинский политолог и обозреватель Виктор Таран.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – в США заявили, что беспокойство министра обороны России Сергея Шойгу, заявившего о "репетиции ядерного удара по России" ничем не обоснованы. И все догадки о том, что США отрабатывают в Украине удары по России не соответствуют действительности. Пентагон отметил, что об учениях НАТО и союзников Альянса было анонсировано заблаговременно.





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