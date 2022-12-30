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Стоит ли возобновить электронное декларирование нардепов: эксперты поделились мнениями

Эксперты назвали риски ухода от е-декларирования.

сегодня, 12:55
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Автор:

Давиденко Евгения

Вместе с введением военного положения, народные депутаты получили возможность не подавать декларации за 2021 год. Сейчас начались дискуссии о том, чтобы вернуть эти практики. Так, в Раде ожидает рассмотрения нардепами законопроект о возобновлении электронного декларирования. Восстановление электронного декларирования, а также принятие проекта Государственной антикоррупционной программы – ключевые вопросы для вступления в ЕС, убеждены в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Стоит ли возобновить электронное декларирование нардепов: эксперты поделились мнениями

Фото: https://politosvita.ba.org.ua


"Комментарии" спросили экспертов, стоит ли восстановить этот процесс и какие риски могут реализоваться, если этого не делать.


Елена Щербан, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, считает, что сейчас очень важно возобновить декларирование народных депутатов.


“Когда было приостановлено декларирование, речь шла о необходимости и закрыть реестр, и не все имели возможность подать такие декларации в начальную фазу войны, – объясняет эксперт. – Сейчас риски от того, что нет декларирования, гораздо больше превышают риски того, что кто-то не сможет подать декларацию. Тем более, что все топ-чиновники страны находятся в Киеве, где такой серьезной опасности, что мешает подавать декларации, нет”.


Без деклараций, обществу гораздо сложнее отслеживать происходящее, добавила она.


"Не обязаны подавать декларации и те, кто проходит конкурс на директора Национального антикоррупционного бюро. То есть кандидатов нельзя заставить это сделать. Реестр деклараций – это то место, где в первую очередь можно было найти, увидеть признаки незаконного обогащения, взяточничества", — отмечают в Центре противодействия коррупции.


Политолог Виталий Бала критикует решение властей о приостановлении декларирования.


"Действующая власть ведет себя неадекватно. По моему мнению, во время войны она должна быть образцом. Все, что они отменяют, делают льготы — это воспринимается украинским народом негативно. Не понимаю, почему они себя так ведут. Это негативно для них с точки зрения пиара. Безусловно, такие вещи делать нельзя", — поделился мнением эксперт.






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