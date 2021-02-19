Степанов вылетел на переговоры по вакцинам для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в Пуне, что в Индии, чтобы проконтролировали отправку партии вакцин от коронавируса.

Максим Степанов (фото из открытых источников)

Как пояснил министр у себя на странице в Facebook, контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас.

"Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", — написал министр здравоохранения. Также Степанов сообщил, что отправку первой партии проконтролирую на месте.

В целом,Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.

Напомним, в Украине может смениться министр здравоохранения — Максим Степанов является "претендентом" на увольнение. Об этом и причинах, которые предшествуют подобному решению, 17 февраля заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, Гетманцев раскритиковал Степанова за раздачу громких обещаний, которые так и остались пока невыполненными. Речь, разумеется, в первую очередь касается вакцинации от коронавируса. При этом политик отмечает: запланированному старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор. На вопрос о том, что же будет, если вакцинация и в этот раз не стартует вовремя, Гетманцев отреагировал довольно яркой вспышкой эмоций.

Так или иначе, Даниил Гетманцев, являющийся главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, высказал надежду на то, что одно из последних заявлений министра здравоохранения о вакцинации будет соответствовать действительности. Речь идет про обещание начать прививочную кампанию уже к концу этой недели.

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