Стефанчук рассказал, когда проведет внеочередное заседание Совета по Трухину

Руководитель украинского парламента Руслан Стефанчук после того, как вышло журналистское расследование в отношении представителя от "Слуги народа" Александра Трухина, был проинформирован о трех-четырех инициативах по сбору подписей о процедуре проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом сообщают "Комментарии", обнародовав заявление с брифинга спикера, состоявшееся 14 февраля.

Руслан Стефанчук (фото из открытых источников)

Как заявил глава парламента, он фактически в тот же день предоставил всем бланки подписных листов. По состоянию на это время ему никто не вернул ни один подписной бланк. Нужно, чтобы было 150 подписей. При этом никто из инициаторов не предоставил ему требования о созыве соответствующего внеочередного заседания.

Председатель Верховной Рады дал обещание, когда получит надлежащим образом заполненные бланки подписных листов, сможет в трехдневный срок провести необходимое внеочередное заседание.

Руслан Стефанчук резюмировал, что не меняет своего мнения по поводу ситуации с Трухиным.

По его словам, лицо, совершившее уголовное преступление и вина которого доказана судебным учреждением, после того, как решение вступит в законную силу, должно нести юридическую ответственность. В этой ситуации не играет решающего значения "ни фамилия, ни регалии или что-нибудь другое".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Стефанчук не знает, сколько депутатов сейчас находится за границей. Руководитель украинского парламента Руслан Стефанчук не смог обнародовать точное количество парламентариев, которые находятся за пределами Украины. В частности, представители украинских СМИ обратились к Стефанчуку с просьбой прокомментировать обнародованное ранее сообщение, что многие состоятельные нардепы покинули страну из-за возможного вторжения российской армии.

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