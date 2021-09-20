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Главная Новости Политика внешняя политика Стартовали очередные украино-американские военные учения
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Стартовали очередные украино-американские военные учения

Около 6 тыс. солдат отрабатывать оборону от возможного наступления

сегодня, 10:36
Автор:

Антон Рудак

В Украине начинаются совместные с американцами военные учения RAPID TRIDENT — 2021. Об этом сообщается на Facebook странице. Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Стартовали очередные украино-американские военные учения

Учения RAPID TRIDENT, фото ВСУ

Стартовали очередные украино-американские военные учения - фото 2


Командующий командования подготовки Сухопутных войск ВСУ Игорь Паланик вместе с руководителем украино-американских учений Владиславом Клочковым проверили одну из механизированных бригад и заявили о готовности к началу действий. Проинспектировали и аппарат руководства RAPID TRIDENT — 2021, а также прилегающие полигоны.

На базе Международного центра миротворчества и безопасности механизированные подразделения отработали тактические действия во время наступления, используя артиллерию.

В учениях принимают участие 6 тыс. военнослужащих из 15 стран союзниц.

Стартовали очередные украино-американские военные учения - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" могут быть опасными для Украины. Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что Россия лукавит и говорит неправду, когда утверждает, что эти военные учения исключительно оборонительные, что они не будут нарушать Венский документ, который предусматривает проведение такого рода маневров. Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук подчеркивает, что Россия постоянно проверяет нашу страну на прочность. И делает это на всевозможных направлениях.

Еще ранее , СБУ начала масштабные учения на Востоке. Украинские спецслужбы призывают жителей Донецкой и Луганской областей войти в положение и с пониманием отнестись к таким маневрам. Также, во избежание недоразумений силовики просят людей, проживающих в районе проведения учений, иметь постоянно при себе документы для подтверждения личности, в случае проверки. В СБУ отмечают, что учения пройдут с максимальным приближением к боевым условиям, чтобы лучше отшлифовать тактику ведения боя.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1666160106920174
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