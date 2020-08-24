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Старший брат подскажет: Лукашенко вновь позвонил Путину по поводу протестов в Минске

Президенты двух стран вновь обсудили обострившуюся ситуацию после выборов в Беларуси и совместную борьбу с коронавирусом

сегодня, 17:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы посоветоваться в отношении обострившейся ситуации в Минске и крупнейших предприятиях страны, когда тысячи рабочих объявили забастовку. Об этом сообщает издание Белта.

Также указано, что оба лидера продолжили обсуждение возможных путей по взаимодействию для борьбы с коронавирусом. 

Старший брат подскажет: Лукашенко вновь позвонил Путину по поводу протестов в Минске

"Главы государств  договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - отмечает издание, ссылаясь на прямой источник.

Что касается деталей диалога в отношении усугубления протестов внутри самой Республики, то здесь дословная информация не приводится.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент и главнокомандующий армией Беларуси Александр Лукашенко принял решение о приведение в полную боеготовность вооружения в связи с накалом ситуации внутри гражданского общества. 

"Меня больше всего беспокоит, что к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко о причинах такого решения.


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