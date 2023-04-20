Станет ли "Рамштайн-11" ракетно-авиационным: Мнение эксперта

Предстоящее 21 апреля заседание в формате "Рамштайн-11" может стать ракетно-авиационным. Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что его ожидали еще в феврале, пишут "Комментарии".



Украина ожидает ракетно-авиационного «Рамштайна»

"Я думаю, что будет ракетно-авиационный. Тот, который мы с вами ожидали в феврале. Говорили, что если январский был танко-артиллерийский, то в феврале должен быть ракетно-авиационный", – заявил он.

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По мнению военного эксперта Украина уже пришла к этому.

"Но нужно действительно задавать вопросы ребром – в том смысле, что и ракеты систем ПВО заканчиваются. А они даже у стран-членов НАТО. И некоторые страны их производят", – подчеркнул он.

Жданов убежден, что сейчас следует разбираться с ракетным вооружением и с авиацией.

"Ведь, если мы говорим о контрнаступлении, то прикрытие с воздуха и дальнобойные средства поражения противника – это, я бы сказал, обязательное условие успеха контрнаступления", – заявил военный эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина начала готовиться ко встрече в формате "Рамштайн". Глава государства отметил, что Киев ожидает от партнеров основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя.

Ранее и Министр обороны Алексей Резников заявлял, что приоритеты нашего государства на очередном заседании контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии будут неизменными. Речь идет о системах противовоздушной обороны, в частности, истребителях. Второй приоритет – бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра. Третий – средства радиоэлектронной борьбы, дроны и антидроны.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина уже получила военную помощь от партнеров на миллиарды долларов, но вопрос авиации сейчас стоит особенно остро. А поставка Украине современных истребителей продолжает оставаться ключевым вопросом.