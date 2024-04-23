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Стало известно, заставит ли ограничение доступа к консульским услугам вернуться мужчин в Украину

Чистым самообманом назвал в комментарии Суспільному решение МИД ограничить украинским мужчинам доступ к консульским услугам исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко

23 апреля 2024, 19:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министерство иностранных дел превысило свои полномочия, когда ограничило доступ украинским мужчинам к консульским услугам, заявил Александр Павличенко.

Стало известно, заставит ли ограничение доступа к консульским услугам вернуться мужчин в Украину

Очереди в консульствах

Он подчеркнул, что приостановление предоставления консульских услуг мужчинам, имеющим призывной возраст, должно происходить согласно пунктам 6 и 16 статьи 8 Закона Украины о правовом режиме военного положения.

Однако, добавил правозащитник, уже проходят те ограничения, которые почему-то ссылаются на отсутствующие законные нормы. При этом он напомнил, что новый закон о мобилизации вступит в силу только 17 мая. До этого времени, по его убеждению, должен действовать старый порядок и старые нормы, ранее определенные правительством. Они же, подчеркнул Павличенко, не предусматривают никаких ограничений по предоставлению консульских услуг.

Павличенко предполагает, что в Украине, по всей видимости, думают, что мужчины, которые не получат за границей консульские услуги, вынуждены будут вернуться в Украину и стать в ряды Вооруженных сил. Однако правозащитник считает, что это чистой воды самообман и иллюзия.

"Никакого смысла в этом не будет, кроме ухудшения имени Украины за границей",
– подчеркнул правозащитник.

При этом он добавил, что мужчины будут теперь пытаться держаться как можно дальше от консульств, и это ложный шаг власти, который нужно исправить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том, что мужчинам призывного возраста, подлежащим мобилизации и находящимся за границей, перекроют доступ к получению консульских услуг.




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Источник: https://suspilne.media/730623-ukrainska-gelsinska-spilka-pro-prizupinenna-prijomu-gromadan-prizovnogo-viku-za-kordonom-samoobman-ta-iluzia-vladi/
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Ігор

23 апреля 2024, 18:29

Нацизм потоптався по Конституції із задоволенням.


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