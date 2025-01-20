Стало известно, попал ли Орбан на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает 20 января портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши, который ответил на этот вопрос для венгерского портала Telex.

Орбан не полетел в Вашингтон к Трампу: важные дела в Европе. Фото: пресс-служба Кремля

Как пишет СМИ, в этот день у премьер-министра Венгрии запланирован доклад в Будапеште. Его речь приурочена к недавнему председательству Венгрии в ЕС.

Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров (президента Украины Владимира Зеленского среди них нет). В том числе американские журналисты писали о возможном приезде Виктора Орбана.

Как писал портал "Комментарии", Орбан объявил, что с началом второго срока Дональда Трампа в Белом доме стартует новая фаза его политической стратегии, направленная на "контроль над Брюсселем". Об этом венгерский премьер сообщил во время своего выступления в понедельник (из-за которого и не полетел в США), подводя итоги председательства Венгрии в Европейском Союзе.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвел итоги года, где назвал российского диктатора Владимира Путина "честным партнером". Вторым для венгерского лидера стал президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Euronews напоминает, что Орбан, которого в Европе широко критикуют за превращение Венгрии в "электоральную автократию", был одним из первых сторонников Трампа, поддержав его во время успешной кампании на выборах в Белый дом 2016 года. В первый срок пребывания в должности Трамп принимал Орбана в Белом доме в 2019 году. Также премьер-министр Венгрии посетил США в июле 2024 года, чтобы встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго, его доме во Флориде. После этого Орбан заявил, что у них "большие планы на будущее". Победе Трампа на выборах венгерский премьер очень обрадовался и поздравил республиканца одним из первых.