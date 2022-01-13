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Стало известно, куда планирует свой первый визит новый глава ОБСЕ

Пока конкретная дата визита Збигнева Рау не сообщалась

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Новый руководитель, возглавивший Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава польского зарубежного ведомства Збигнев Рау, свой первый зарубежный визит хочет планировать в нашу страну. Европейский чиновник намерен побывать на востоке Украины, чтобы провести проверку ситуации безопасности, пишет ТСН.

Стало известно, куда планирует свой первый визит новый глава ОБСЕ

Чиновник собирается приехать на Донбасс (фото из открытых источников)

Он озвучил свои намерения, проводя пресс-конференцию, проводившуюся по причине его руководства в этой европейской организации безопасности.

По словам нового главы ОБСЕ, он собирается совершить свой визит в качестве руководителя  Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украину. В частности, побывать в восточном регионе государства, чтобы на месте убедиться, какая там ситуация.

Збигнев Рау убежден, что продолжающийся по несколько лет военный конфликт становится еще более опасным. Именно такой конфликт продолжается в Украине. В частности, вокруг нашего государства и внутри него. О конкретной дате и посещении Украины еще не сообщалось.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша будет председательствовать в ОБСЕ . 13 января в Вене состоится инаугурация нового главы Организации. Председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально начнется с этого дня. По словам спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина , приоритетными для миссии остаются вопросы войны на украинском Донбассе, а также как повлияла пандемия коронавируса на общество в европейских странах. Именно эти вопросы глава ОБСЕ, которым станет министр иностранных дел Збигнев Рау, будет заниматься в этом году.


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Источник: https://tsn.ua/politika/noviy-ochilnik-obsye-sviy-pershiy-vizit-planuye-zdiysniti-na-donbas-1952752.html
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