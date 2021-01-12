Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Джо Байдена

США встречают нового президента. Церемония вступления в должность новоизбранного главы государства намечена на 20 января. Это событие не пройдет мимо многих стран — на саму инаугурацию приглашены представители разных стран. Украину на церемонии будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко. Об этом на своей странице в Facebook в ночь на вторник, 12 января, сообщило посольство Украины в США.

Новоизбранный президент США Джо Байден

Как сказано в сообщении дипломатов,

"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко".

Отметим, что нынешняя инаугурация пройдет в отличном от предыдущих подобных церемоний формате. Так, вступление Джо Байдена в должность будет доступно "офлайн" только членам Конгресса, каждый из которых сможет привести с собой одного гостя.

Ранее скандальный политик Дональд Трамп сообщил, что не имеет никакого желания приходить на инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. Об этом он откровенно рассказал в своем Твиттере. Пользователи социальной сети уже успели отреагировать на сообщение Дональда Трампа. Радикально настроенные граждане заявляют, что на инаугурации его никто и видеть не хочет. Сторонники Трампа отвечают, что политик, хоть и проиграл эти выборы, все равно останется президентом для многих американцев.

Напомним, что "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто из украинских олигархов и почему может попасть под удар после того, как Джо Байден официально станет президентом США. Прочитать материал с мнениями политологов можно здесь.

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