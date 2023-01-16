Стало известно, когда Украина получит первый транш макрофина от ЕС

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Давиденко Евгения
Первый транш пакета макрофинансовой помощи от Европейского Союза, который составляет 18 млрд евро, Украина получит уже на этой неделе. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".
Фото: https://pixabay.com/
Первый транш поступит в сумме 3 миллиарда евро, отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Считаю честью подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС относительно предоставления Украине европейского финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд будет осуществлена позднее на этой недели", — цитирует издание его слова.
Сумма поможет Киеву закрывать самые неотложные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года, добавил Домбровскис.
Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уточнила, что перерасчет средств состоится во вторник.
Как известно, договоренности о предоставлении Украине макрофина на 18 миллиардов евро, которые будут поступать по частям в течение 2023-го, государства-члены Европейского Союза достигли в середине декабря прошлого года.
Мы писали , что заявленных сумм финансовой помощи Украине от международных доноров на 2023 год может быть недостаточно, поскольку постоянные массированные ракетные обстрелы по всей территории Украины продолжают увеличивать расходы на восстановление и экономические потери. Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в колонке для TIME. По мнению Марченко, международные партнеры и финансовые учреждения должны найти новые инструменты. Таким эффективным инструментом, по его мнению, может быть финансово-координационная платформа, предложенная президентом и главой правительства. Идея создания этой платформы состоит в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом страны-члены G7 и международные финансовые институты для обмена информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также для обеспечения своевременного и эффективного направления финансовой помощи от разных доноров, добавил чиновник.
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