Стало известно, когда может состояться второй Саммит мира

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Slava Kot
15 и 16 июня в Швейцарии состоялся первый Саммит мира, на котором присутствовало более 100 стран и международных организаций. После его завершения министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил о возможности проведения следующего мирного саммита и указал ориентированные временные рамки.
Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии. Фото из открытых источников
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис рассказал, что второй Саммит мира может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года. Таким образом, новый мирный саммит может быть проведен в ближайшие 5 месяцев.
По словам Игнацио Кассиса, следующий саммит должен быть направлен на прокладывание пути к миру в Украине. Однако окончательно непонятно, когда и где может состояться следующая встреча мировых лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил необходимость провести в ближайшие месяцы второй Саммит мира. По его словам, это произойдет тогда, когда будет готов план действий к миру.
Президент добавил, что уже есть страны, которые выразили желание принять следующий Саммит мира, и Украина начала с ними переговоры об его организации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента заявили о готовности мирных переговоров с Россией для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, сколько стран участников Саммита мира отказались подписать совместное коммюнике по его итогам.
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