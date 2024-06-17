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Стало известно, когда может состояться второй Саммит мира

Украина обсуждает с другими странами об организации следующего Саммита мира.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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15 и 16 июня в Швейцарии состоялся первый Саммит мира, на котором присутствовало более 100 стран и международных организаций. После его завершения министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил о возможности проведения следующего мирного саммита и указал ориентированные временные рамки.

Стало известно, когда может состояться второй Саммит мира

Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии. Фото из открытых источников

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис рассказал, что второй Саммит мира может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года. Таким образом, новый мирный саммит может быть проведен в ближайшие 5 месяцев.

По словам Игнацио Кассиса, следующий саммит должен быть направлен на прокладывание пути к миру в Украине. Однако окончательно непонятно, когда и где может состояться следующая встреча мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил необходимость провести в ближайшие месяцы второй Саммит мира. По его словам, это произойдет тогда, когда будет готов план действий к миру.

"И мы не имеем времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка занимает месяцы — не годы. Поэтому когда план действий по миру будет готов и проработан, откроется путь ко 2-му Саммиту мира, а значит и к завершению этой войны ради справедливого и продолжительного мира", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что уже есть страны, которые выразили желание принять следующий Саммит мира, и Украина начала с ними переговоры об его организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента заявили о готовности мирных переговоров с Россией для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стран участников Саммита мира отказались подписать совместное коммюнике по его итогам.



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