Стало известно, где могут пройти новые мирные переговоры по Украине

Переговоры по Украине пройдут в рамках саммита G20 в Индии (фото из открытых источников)

В рамках предстоящего в сентябре саммита G20 в Индии может состояться следующий раунд мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg .

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В материале цитируют французского дипломата, который рассказал, что следующий раунд переговоров состоится на саммите лидеров G-20 в Нью-Дели в сентябре.

Также он сообщил, что ни одна из участвующих в переговорах стран Глобального Юга не захотела присутствия России на следующих переговорах по Украине. Но руководитель делегации из Бразилии Селсу Аморим заявил, что мирный процесс должен включать Россию "в той или иной форме".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии. 5 и 6 августа в Саудовской Аравии проходит саммит с участием около 40 стран мира. Главная цель встречи – установить договоренности о мирном соглашении и завершении войны в Украине. Издание Corriere della Sera со ссылкой на европейских чиновников установило главные договоренности на саммите в Джидде.

Согласно итальянскому изданию, во время встречи в Саудовской Аравии 40 стран договорились о соблюдении территориальной целостности Украины.