Стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль

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Константин Куликов
Одной из целей атаки ХАМАС на Израиль могла быть попытка сорвать нормализацию отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил украинский эксперт по Ближнему Востоку и Ирану Илья Куса.
Зона конфликта
По мнению эксперта, ХАМАС пытался сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но теперь из-за обострения боевых действий саудиды не могут откровенно поддержать Израиль, поскольку основные симпатии "арабской улицы" на стороне палестинцев. Боевые действия или новая война, как ее называют в Израиле, "поставят на паузу нормализацию отношений между этими странами".
"Пока война идет между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировка Ирана в Сирии. Надо смотреть", — также отмечает Илья Куса.
Следует отметить, что МИД Саудовской Аравии и Катара уже обвинили Израиль в провоцировании текущего конфликта. В частности, представители королевства напомнили о многолетнем отказе палестинцам в создании собственного государства.
"Королевство призывает к немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами, защите гражданского населения и самоконтролю", — говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел королевства. — "Королевство напоминает о своих неоднократных предупреждениях об опасности взрывной ситуации вследствие продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".
Напомним, официально у Эр-Рияда нет дипотношений с Израилем, однако 10 сентября 2023 года израильские дипломаты впервые официально посетили Саудовскую Аравию для участия в заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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