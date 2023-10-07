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Стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль

За атакой ХАМАС могло стоять стремление сорвать нормализацию отношений Израиля с одной из влиятельных стран

сегодня, 17:36
Автор:
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Константин Куликов
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Одной из целей атаки ХАМАС на Израиль могла быть попытка сорвать нормализацию отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил украинский эксперт по Ближнему Востоку и Ирану Илья Куса.

Стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль

Зона конфликта

По мнению эксперта, ХАМАС пытался сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но теперь из-за обострения боевых действий саудиды не могут откровенно поддержать Израиль, поскольку основные симпатии "арабской улицы" на стороне палестинцев. Боевые действия или новая война, как ее называют в Израиле, "поставят на паузу нормализацию отношений между этими странами".


"Пока война идет между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировка Ирана в Сирии. Надо смотреть", — также отмечает Илья Куса.

Следует отметить, что МИД Саудовской Аравии и Катара уже обвинили Израиль в провоцировании текущего конфликта. В частности, представители королевства напомнили о многолетнем отказе палестинцам в создании собственного государства.

"Королевство призывает к немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами, защите гражданского населения и самоконтролю", — говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел королевства. — "Королевство напоминает о своих неоднократных предупреждениях об опасности взрывной ситуации вследствие продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".

Напомним, официально у Эр-Рияда нет дипотношений с Израилем, однако 10 сентября 2023 года израильские дипломаты впервые официально посетили Саудовскую Аравию для участия в заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тем временем, у Зеленского отреагировали на события в Израиле, напомнив, из-за чего все началось.

Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль.

А эксперты объяснили, почему именно сейчас ХАМАС напал на Израиль.



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