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Главная Новости Политика внешняя политика США заступились за Литву, призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну
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США заступились за Литву, призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве

14 августа 2021, 17:38
Автор:

Кравцев Сергей

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила о своей поддержке Литвы и призвала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сделать правильные выводы, прекратить направлять поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, отдавая задачи пограничникам переправлять нелегалов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

США заступились за Литву, призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну

Александр Лукашенко Фото: liga.net

На главном информационном ресурсе Госдепартамента США сообщается, что Шерман имела телефонную беседу с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом. Сообщается, что в разговоре с министром иностранных дел Литвы официальный Вашингтон заявил о поддержке Литвы, а также о поддержке оппозиционного белорусского движения. Также было обращено внимание на то, что Александр Лукашенко должен прекратить попытки дискредитации ситуации и положить конец истории с переправкой мигрантов в Литву, которая является членом ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВФ сделали резонансное заявление о том, что уже 23 августа режим Лукашенко может получить почти 1 млрд евро якобы на борьбу с пандемией. Свое решение предоставить Лукашенко финансирование в МВФ объясняют тем, что с правительством, сформированным ним, продолжают поддерживать связи большинство государств. Следовательно, нет оснований противиться выделению средств. Интересно, что такую солидную сумму Запад может предоставить, несмотря на опальную критику стран ЕС и США со стороны самого Лукашенко, а также санкции таких передовых стран, как США, ЕС, Великобритания и Канада.


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Источник: https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-call-with-lithuanian-foreign-minister-landsbergis/
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