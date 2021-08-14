США заступились за Литву, призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила о своей поддержке Литвы и призвала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сделать правильные выводы, прекратить направлять поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, отдавая задачи пограничникам переправлять нелегалов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

Александр Лукашенко Фото: liga.net

На главном информационном ресурсе Госдепартамента США сообщается, что Шерман имела телефонную беседу с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом. Сообщается, что в разговоре с министром иностранных дел Литвы официальный Вашингтон заявил о поддержке Литвы, а также о поддержке оппозиционного белорусского движения. Также было обращено внимание на то, что Александр Лукашенко должен прекратить попытки дискредитации ситуации и положить конец истории с переправкой мигрантов в Литву, которая является членом ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВФ сделали резонансное заявление о том, что уже 23 августа режим Лукашенко может получить почти 1 млрд евро якобы на борьбу с пандемией. Свое решение предоставить Лукашенко финансирование в МВФ объясняют тем, что с правительством, сформированным ним, продолжают поддерживать связи большинство государств. Следовательно, нет оснований противиться выделению средств. Интересно, что такую солидную сумму Запад может предоставить, несмотря на опальную критику стран ЕС и США со стороны самого Лукашенко, а также санкции таких передовых стран, как США, ЕС, Великобритания и Канада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!