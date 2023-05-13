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США выступили против действий союзника России

Американцы перебрасывают дополнительные военные силы

сегодня, 21:55
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Автор:

Константин Куликов

ВМС США увеличат свое присутствие в Персидском заливе и близлежащих водах для защиты судов от Ирана. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Politico.

США выступили против действий союзника России

Иран поддерживает Россию

Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана захватил два судна, включая нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы, в Ормузском проливе. Правительство США осудило действия Ирана и заявило, что у страны нет оправдания этим действиям. США будут работать с группой из 11 стран, чтобы обеспечить безопасность торгового судоходства в регионе. ВМС США предоставят дополнительные подробности о подкреплениях в ближайшие дни.


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За последние два года Иран вывел из строя или атаковал 15 танкеров, что привело к напряженности в отношениях между Ираном и США по поводу ядерной программы Ирана.

США заявили, что не позволят иностранным или региональным державам поставить под угрозу свободу судоходства на водных путях Ближнего Востока, включая Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Усиленное присутствие ВМС США в регионе направлено на обеспечение безопасности всех судов, проходящих через эти воды.

Напомним, что на войне в Украине Иран выступает на стороне России. Он предоставил РФ свои беспилотники "Шахед", которые россияне переименовали в "Герань". Официально Иран свои военную помощь России отрицает.

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