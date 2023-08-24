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США вводят новые санкции против похитителей украинских детей

США вводят санкции против "Артека" и матери Кадырова

сегодня, 17:55
Автор:
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Константин Куликов
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В день независимости Украины президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против россиян, причастных к депортациям украинских детей. Об этом сообщают "Комментарии".

США вводят новые санкции против похитителей украинских детей

"Артек" расположен в аннексированном РФ Крыму

"Сегодня народ Украины в очередной раз отмечает свой День Независимости, одновременно страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться", — заявил Байден. — "И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи".


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Под американские санкции попали еще 11 физических лиц, среди которых уполномоченные по правам ребенка Калужской и Ростовской областей, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, а также мать Рамзана Кадырова Аймани. Под санкции США также попал премьер Чечни Муслим Хучиев.

Из юридических лиц в санкционном списке теперь числится детский центр "Артек" в Крыму.

Отметим, что в июле текущего года Великобритания также ввела санкции против 13 человек, среди которых чиновники, причастные к депортации украинских детей, а также против "Артека". 

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