США внесли украинского политика в черный список

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Татьяна Веремеева
Министерство финансов США в четверг опубликовало
заявление, в котором говорится, что украинского нардепа Андрея Деркача внесли в
черный список. Политика обвиняют в том,
что он является "активным российским агентом на протяжении более десяти лет",
используя манипуляции и обман в попытках повлиять на выборы в Соединенных
Штатах и во всем мире. Об этом сообщает Reuters.
Имя Деркача неоднократно всплывало в связи с утверждениями
президента Дональда Трампа, его личного адвоката Руди Джулиани и некоторых
республиканских законодателей о том, что Хантер Байден использовал влияние на
своего отца, чтобы помочь энергетической компании Burisma, членом правления
которой он являлся.
Демократы говорят, что Деркач помог организовать
обвинения Байдена. Они и другие американские политики выразили особую тревогу
по поводу связей Деркача с Джулиани.
Напомним, ранее Андрей Деркач опубликовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Их же он передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. На записях, утверждает Деркач, – разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании Burisma и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно – не уточняет.
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