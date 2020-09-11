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США внесли украинского политика в черный список

Соединенные Штаты ввели в четверг санкции в отношении народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в попытке вмешаться в американские выборы

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерство финансов США в четверг опубликовало заявление, в котором говорится, что украинского нардепа Андрея Деркача внесли в черный список.  Политика обвиняют в том, что он является "активным российским агентом на протяжении более десяти лет", используя манипуляции и обман в попытках повлиять на выборы в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

США внесли украинского политика в черный список

Имя Деркача неоднократно всплывало в связи с утверждениями президента Дональда Трампа, его личного адвоката Руди Джулиани и некоторых республиканских законодателей о том, что Хантер Байден использовал влияние на своего отца, чтобы помочь энергетической компании Burisma, членом правления которой он являлся.

Демократы говорят, что Деркач помог организовать обвинения Байдена. Они и другие американские политики выразили особую тревогу по поводу связей Деркача с Джулиани.

Напомним, ранее Андрей Деркач опубликовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Их же он передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. На записях, утверждает Деркач, – разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании Burisma и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно – не уточняет.


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